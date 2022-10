Next Gen Finals che sbarcano a Milano per la quinta volta nella loro storia. Il torneo annuale al quale prendono parte i migliori otto giovani Under 21 dell'anno è in programma dall'8 al 12 novembre all'Allianz Cloud, ex Palalido. La formula è ormai consolidata: Round Robin, semifinali e finale con sfide al meglio dei cinque set (quest'ultimi assegnati con 4 game, e non con i tradizionali 6) e punto decisivo - killer point - in caso di parità. Il capoluogo lombardo ha ospitato negli anni i talenti che ora dominano il circuito, da Carlos Alcaraz, vincitore lo scorso anno in finale contro Korda, a Casper Ruud, da Danil Medvedev a Stefano Tsitsipas, fino a Jannik Sinner che ha trionfato nell'edizione del 2019 contro De Minaur. Il tennis mondiale chiude la stagione in Italia. E lo fa con due appuntamenti imperdibili: le Atp Finals ( qui il punto sulla Race to Turin ) e leche sbarcano a Milano per la quinta volta nella loro storia. Il torneo annuale al quale prendono parte i migliori otto giovani Under 21 dell'anno è in programma dall'8 al 12 novembre all'Allianz Cloud, ex Palalido. La formula è ormai consolidata: Round Robin, semifinali e finale con sfide al meglio dei cinque set (quest'ultimi assegnati con 4 game, e non con i tradizionali 6) e punto decisivo - killer point - in caso di parità. Il capoluogo lombardo ha ospitato negli anni i talenti che ora dominano il circuito, da Carlos Alcaraz, vincitore lo scorso anno in finale contro Korda, a Casper Ruud, da Danil Medvedev a Stefano Tsitsipas, fino a Jannik Sinner che ha trionfato nell'edizione del 2019 contro De Minaur.

Race to Milan, la graduatoria e i qualificati

* in grassetto chi è già qualificato

Posizione Giocatore Punti 1 Lorenzo MUSETTI 1685 2 Holger Rune 1623 3 Jack Draper 975 4 Brandon Nakashima 892 5 Jiri Lehecka 699 6 Chun Hsin Tseng 601 7 Francesco PASSARO 473 8 Dominic Stricker 436 9 Luca NARDI 429 10 Matteo ARNALDI 399 11 Timofey Skatov 395 12 Filip Misolic 382 13 Manuel Cerúndolo 371 14 Mattia BELLUCCI 362

Race to Milan, i posti disponibili

Con la rinuncia di Carlos Alcaraz (che parteciperà da n° 1 a Torino) e di Jannik Sinner, ancora in corsa per le Atp Finals, il favorito del torneo, al momento, è Lorenzo Musetti, seguito a stretto giro dal danese Holger Rune. Entrambi hanno vinto recentemente a Napoli e a Stoccolma e sono in rampa di lancio. Seguono i qualificati Jack Draper, Brandon Nakashima e Jiri Lehecka. Rimangono, dunque, tre posti da assegnare e solo una settimana per riempirli.

Race to Milan, la corsa degli azzurri

Ancora in corsa per Milano ci sono 7 tennisti, di cui ben quattro sono italiani, ovvero Francesco Passaro (2001), Luca Nardi (2003), Matteo Arnaldi (2001) e Mattia Bellucci (2001). Passaro al momento è virtualmente qualificato, ma non disputerà tornei nell'ultima settimana. Nardi prenderà parte al Challenger di Ortisei (80 punti per il vincitore) così come Bellucci, mentre Arnaldi è ai nastri di partenza al Challenger di Brest (90 punti per il vincitore).

