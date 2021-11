19:23 - Korda sbanda ma rimedia, 2-2

Non ha ancora trovato il feeling ottimale con la prima Sebastian Korda, che riesce a risolvere un passivo di 0-30 nel poprio turno di battuta pareggiando il conteggio dei game. Prova a intermittenza la sua finora.

19:16 - Korda si salva al killer point, 1-1

Anche Nakashima mette in apprensione il servizio del connazionale. Korda ingrana la prima e scaccia i fantasmi al killer point.

19:13 - Nakashima salva tre palle break, 0-1

Korda ricomincia con lo stesso ritmo espresso nella partita contro Musetti. Grande pressione in risposta, Nakashima difende il suo servizio spalle al muro.

18:55 - Korda-Nakashima

Ci siamo, sta per cominciare la prima semifinale. Derby made in USA per un posto alla finalissima.

Sebastian Korda, dopo aver concesso i primi due set alla partita d'esordio contro Gaston, ha poi vinto 9 set consecutivi per concludere in cima al gruppo B con 3 vittorie e 0 sconfitte, decretando anche l'eliminazione di Musetti all'ultima giornata. Gli highlights della sua annata? I quarti di finale al Masters 1000 di Miami dopo aver battuto gente del calibro di Albot, Fognini, Karatsev e Schwartzman; il primo titolo ATP vinto a Parma senza concedere un solo set, poi degli ottavi di finale a Parigi-Bercy combattuti contro Medvedev.

Brandon Nakashima ha strappato il pass per la semifinale proprio ieri, rimontando Holger Rune in 4 set e qualificandosi come numero 2 del gruppo A. Mina vagante del torneo, si porta sulle spalle le finali ATP di Los Cabos ed Atlanta, i quarti ad Anversa e la vittoria del Challenger di Brest.

18:40 - Il percorso di Brandon Nakashima

Nakashima-Cerundolo 4-1 3-4 4-1 4-0

Alcaraz-Nakashima 4-3 4-1 4-3

Nakashima-Rune 3-4 4-1 4-1 4-3

Qualificato come #2 del gruppo A (2W, 1L)

55% set vinti (#4 del torneo)

38% turni vinti a risposta (#1 del torneo)

46% palle break convertite (#1 del torneo)

83% game a servizio vinti (#3 del torneo)

Nakashima, Next Gen Credit Foto Getty Images

18:30 - Il percorso di Sebastian Korda

Korda-Gaston 3-4 3-4 4-0 4-3 4-0

Korda-Baez 4-3 4-2 4-2

Korda-Musetti 4-2 4-3 4-2

Qualificato come #1 del gruppo B (3W, 0L)

82% set vinti (#2 del torneo)

94% game a servizio vinti (#1 del torneo)

62% punti vinti con la seconda (#1 del torneo)

79% punti vinti con la prima (#2 del torneo)

Sebastian Korda Credit Foto Getty Images

18:10 - Il riassunto della terza giornata

Cos'è successo nell'ultimo turno della fase a gironi? Di sicuro è stato un day 3 movimentato, con due scontri diretti per l'accesso alle semifinali che hanno portato all'eliminazione, tra gli altri, dell'azzurro Lorenzo Musetti. L'unico a vantare un posto assicurato per la semifinale era Alcaraz. Dal gruppo A, oltre a lui, è riuscito a qualificarsi anche Brandon Nakashima, con una vittoria in rimonta su Holger Rune. Nella sessione serale del gruppo B invece, Baez si è assicurato il passaggio del turno contro Gaston, mentre Lorenzo Musetti, costretto a vincere in tre o quattro set contro Korda, ha incassato la batosta dall'americano.

18:00 - Il programma

Dalle 19.00 KORDA - NAKASHIMA

Non prima delle 21.00 ALCARAZ - BAEZ

18:00 - LIVE DAY 4

Amici di Eurosport, benvenuti al LIVE BLOG dedicato alla quarta edizione delle Next Gen Finals. Il cemento dell'Allianz Cloud milanese si prepara per le semifinali tra i migliori 4 giovani del torneo. Il programma della quarta giornata partirà dalle 19.00, noi vi forniremo aggiornamenti in tempo reale per tutto il corso della manifestazione.

