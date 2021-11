17:40 - Il programma serale dalle 19:30

Archiviato anche il secondo match di giornata, l'Allianz Cloud attende le due sfide della sessione serale. Due incroci, tra l'altro, che si prospettano incandescenti. Dalle 19:30 l'americano Sebastian Korda sfiderà Hugo Gaston in un match tutt'altro che banale. Tecnicamente non c'è gara, il giovanissimo a stelle e strisce dovrebbe dominare; eppure, l'inerzia di Parigi-Bercy potrebbe spingere il francese all'upset di giornata. Staremo a vedere. A seguire, l'appuntamento clou: l'azzurro Lorenzo Musetti sfiderà l'argentino Sebastian Baez - vero e proprio oggetto misterioso di questo torneo - nel match di chiusura.

17:13 - Alcaraz detta legge contro Rune, 4-3 4-2 4-0

Prova schiacciante per Alcaraz, che scaccia i fantasmi di Parigi. Rune ha retto il vertiginoso ritmo di gioco per due set, salvo poi inchinarsi al terzo. Alcaraz toglie il servizio al danese anche nel terzo game del terzo set, per poi tenerlo a zero nel quarto gioco. Con un Alacaraz su questi livelli, difficile pensare a dei concorrenti in grado di togliergli la vittoria finale.

17:06 - Break Alcaraz, 4-3 4-2 1-0

Lo spagnolo è a un passo dalla vittoria. Un passante chirurgico e un errore clamoroso di Rune a rete propiziano il secondo break del suo match. Alcaraz non mostra alcun punto debole, e la vista di Rune comincia ad annebbiarsi.

16:58 - Alcaraz vince anche il 2° set, 4-3 4-2

Aumenta i giri Alcaraz, Rune questa volta fatica a stare al passo. Lo spagnolo tiene a zero il danese nel sesto game e si prende anche il secondo set.

Carlos Alcaraz Credit Foto Getty Images

16:53 - Break Alcaraz, 4-3 3-2

Ecco il primo passo falso di Rune: Alcaraz si supera in risposta e racimola tre palle break. La seconda si rivela determinante per spezzare l'equilibrio di un match serratissimo. Il primo break del resto, è arrivato dopo 56 minuti di gioco. Ora lo spagnolo serve per conquistare il secondo set.

16:48 - Si accende il match, 4-3 2-2

Martellante Alcaraz, che dà l'impressione di poter incidere su qualsiasi palla. Lucido nella costruzione dal fondo Rune, che continua a giocarsela ad armi pari. Ancora nessun break nel match.

16:32 - Rune cancella 5 setpoint, ma non basta

Alcaraz si procura altri tre setpoint al tiebreak, e alla fine riesce a piegare la strenua resistenza del danese sull'8-6. Il primo parziale di conclude dopo 36 minuti incandescenti, che hanno permesso ad Alcaraz di esprimere il meglio del suo tennis contro un Rune coriaceo e ambizioso nel mettergli pressione.

16:22 - Rune salva tre setpoint, si va al tiebreak

Qualità stratosferica in questi primi duelli! Nel sesto game, Alcaraz si porta sul 40-15, ma Rune è freddissimo a servizio e scongiura il primo break del match. Entrambi non hanno alcuna intenzione di conservare assi nella manica, match pirotecnico finora.

16:14 - Equilibrio tra Alcaraz e Rune, 2-2

12 punti pari dopo 16 minuti di match. Alcaraz ha ritrovato la fiducia smarrita nell'ultimo match contro Gaston e comincia a graffiare con delle progressioni vertiginose. Solido anche Rune, che non ha alcun timore nel prendersi dei rischi a servizio.

16:00 - Il tennis, Naomi Osaka e la salute mentale

Il primo episodio della serie di Eurosport racconta la storia della tennista giapponese che nel corso dell'ultima edizione del Roland Garros ha scelto di ritirarsi, rivelando al mondo la sua depressione e aprendo un dibattito da tanti ancora considerato tabù nello sport.

15:45 - Alcaraz-Rune

Eccoci arrivati a uno degli appuntamenti clou della giornata: Carlos Alcaraz, il favorito per la vittoria finale, se la giocherà contro il danese Holger Rune. I due prossimi protagonisti sull'Allianz Cloud Court sono i più giovani del torneo. Il baby fenomeno di Murcia arriva a questa rassegna dopo aver vinto almeno un incontro in tutti gli Slam stagionali; di assoluto valore la vittoria agli US Open contro Stefanos Tsitsipas. Rune invece può lustrare i 4 titoli Challenger vinti in Italia questa stagione, più quel magico set strappato a Djokovic nel primo turno degli US Open.

15:38 - Nakashima domina Cerundolo, 4-1 3-4 4-1 4-0

L'americano, che si prospetta essere mina vagante del torneo, archivia la pratica Cerundolo in meno di un'ora e mezza. L'americano non ha concesso nessuna palla break all'argentino, palesemente affossato dall'handicap della superficie: il terraiolo Cerundolo infatti, ha avuto poco margine d'intervento contro il più potente e rapido tennis di Nakashima.

15:29 - Ancora Break Nakashima, 4-1 3-4 4-1 1-0

L'americano passa al killer point, gettando Cerundolo nel baratro. Freddo a rete e poderoso dal fondo, Nakashima si conferma leader tecnico anche in questo parziale.

15:23 - Nakashima torna al comando, 4-1 3-4 4-1

Impeccabile a servizio l'americano, che dopo un'ora e 14 minuti di gioco non ha ancora concesso nessuna palla break. Il terzo set scorre velocissimo, quasi una fotocopia del primo. Per ora la dimestichezza con il cemento è il fattore chiave che fa pendere l'inerzia dalla parte di Nakashima.

15:12 - Break Nakashima, 4-1 3-4 2-0

Cerundolo abbassa la guardia nel momento più delicato del match. Nakashima si guadagna due palle break e infila l'argentino senza alcuna pietà. Grande reazione da parte dell'americano, che finora ha dominato il match a livello tecnico.

15:04 - Cerundolo si prende il 2° set al tiebreak, 4-1 3-4

Scappa via l'argentino! Dopo aver stretto i denti nel corso dei set, Cerundolo trova la prima fiammata in grado di staccare l'americano. Sul 3-3 al tiebreak, Cerundolo infila quattro punti consecutivi e livella così il conteggio dei set.

14:57 - Si va al tiebreak, 4-1 3-3

Cerundolo prova a insidiare per la prima volta la battuta dell'americano, ma Nakashima si districa forzando la prima. Quattro punti infilati consecutivamente e passivo di 0-30 rimontato. Sul 3-3, si va al tiebreak.

14:52 - Cerundolo si assicura il tiebreak, 4-1 2-3

Finalmente un turno a battuta comodo per l'argentino, che rimane aggrappato alla partita nonostante uno svantaggio di 35-25 ai punti. Formidabili le accelerazioni di rovescio di Nakashima, che però in questo secondo set è peggiorato notevolmente sulla prima (64% tenute in campo).

14:42 - Cerundolo avanti con fatica, 4-1 1-2

Continua ad arrancare l'argentino, che conferma il secondo turno a servizio del set annullando altre due palle break all'americano. Quest'ultimo invece, chiude rapidamente i suoi turni di battuta: non ha ancora concesso una palla break.

14:35 - Cerundolo salva due palle break, 4-1 0-1

Qui Nakashima regala un game all'avversario. L'americano si era portato sul 40-30 sfruttando delle leggerezze dell'argentino, che con una smorzata avventata sembrava aver regalato il break. Eppure l'americano ha steccato la risposta a rete, aprendo la strada alla rimonta di Cerundolo, che ha difeso il proprio turno a battuta con grande difficoltà.

14:28 - Nakashima domina il primo set, 4-1

Nakashima impeccabile con la prima (87% tenute in campo) e tenace in risposta, conquista il primo set senza troppi patemi. Cerundolo si aggrappa al proprio servizio mancino per spingere l'americano fuori dal campo, ma senza troppo successo. Ricordiamo che si gioca al meglio dei 5 (velocissimi) set, quindi l'argentino ha ancora ampio margine di rimonta.

Nakashima Credit Foto Getty Images

14:24 - Nakashima spreca due set point

Sul 3-0, il tennista americano accenna la rimonta dallo 0-30 al 40-30, salvo poi farsi beffare al killer point. Cerundolo vince il suo primo game, ma ora l'americano servirà per il set (si arriva ai 4 game anzichè 6).

14:16 - Break Nakashima, 2-0

Primo killer point! L'americano tiene a zero l'argentino nel primo game a servizio, poi effettua il sorpasso sul 40-40 del secondo game. Molto più sciolto e concreto nella costruzione del punto Nakashima; la superficie veloce sta mettendo in apprensione Cerundolo.

13:55 - Nakashima-Cerundolo

Il Palalido apparecchia per il match d'apertura tra Nakashima e Cerundolo. L'americano, numero 63 nel ranking ATP, parte favorito: la superficie veloce avvantaggia sicuramente Nakashima, che nel corso dell'anno ha disputato 25 match nel circuito maggiore (15-10 il suo record) contro i 9 dell'argentino (6-3), che si è dedicato maggiormente alla terra battuta dei vari tornei Challenger. Quest'anno, Nakashima ha raggiunto due finali ATP (Los Cabos ed Atlanta), i quarti ad Anversa, più la vittoria al challenger di Brest. Cerundolo ha gioito a Cordoba, dove ha trionfato partendo dai turni di qualificazione.

13:30 - Le assenze

Jannik Sinner (campione in carica) e Felix Auger-Aliassime hanno comunicato la Jenson Brooksby, frenato da un infortunio ai muscoli addominali. La scorsa settimana,hanno comunicato la rinuncia al torneo . Entrambi avevano prenotato un ticket per Stoccolma, con la speranza di giocarsi le ultime speranze di accesso alle Atp Finals torinesi. I due giovanissimi tuttavia, non hanno trovato fortuna nel tabellone di Parigi-Bercy, e sono stati esclusi matematicamente dalla race anzitempo (l'altoatesino e il canadese sono stati sconfitti rispettivamente da Alcaraz 6-7 5-7 , e da Koepfer 3-6 5-7 ai sedicesimi). Non parteciperà nemmeno lo statunitense, frenato da un infortunio ai muscoli addominali.

13:20 - Il regolamento

Giunto alla quarta edizione, il torneo conferma ed integra una serie di novità sotto il punto di vista del regolamento. Si tratta, se paragonato al resto dei tornei del circuito, di uno stravolgimento radicale, che ha polarizzato le opinioni di giocatori e appassionati. Innanzitutto, i set verranno giocati su 4 game anzichè 6, con tie-break sul 3-3, con l'intento di vivacizzare i duelli. Punto secco sul 40-40, niente vantaggi.

Il riscaldamento dei giocatori durerà al massimo un minuto, e da quest'anno verrà cronometrato anche il toilet-break (massimo tre minuti, più ulteriori due minuti nel caso il giocatore richieda di cambiarsi). Il coaching inoltre, verrà "legalizzato".

Si qualificano alle semifinali i primi due di ciascun girone, in base al miglior record di vittorie e sconfitte (in caso di parità, si conta il numero di set o eventualmente di game vinti).

13:05 - Il programma

SESSIONE POMERIDIANA (Allianz Cloud Court)

Dalle 14:00 (4) Brandon Nakashima VS (5) Juan Manuel Cerundolo

Non prima delle 15:00 (1) Carlos Alcaraz VS (7) Holger Rune

SESSIONE SERALE (Allianz Cloud Court)

Non prima delle 19:30 (2) Sebastian Korda VS (8) Hugo Gaston

A seguire (3) Lorenzo Musetti VS (6)Sebastian Baez

13:00 - LIVE DAY 1

Amici di Eurosport, benvenuti al LIVE BLOG dedicato alla quarta edizione delle Next Gen Finals. Il cemento dell'Allianz Cloud milanese metterà a confronto 8 fra i migliori talenti under-21 del pianeta. Il torneo si snoderà in cinque giorni, dal 9 al 13 novembre. Il programma odierno partirà dalle 14.00, noi vi forniremo aggiornamenti in tempo reale per tutto il corso della manifestazione. L'appuntamento clou arriverà stasera, quando Lorenzo Musetti sfiderà Sebastian Baez.

