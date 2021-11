La prima giornata milanese delle Next Gen ATP Finals , torneo giunto alla quarta edizione dopo un anno di stop causa Covid, ha permesso alle più brillanti stelle del circuito internazionale di sfoderare il meglio del loro repertorio. Mattatori della sessione pomeridiana, Brandon Nakashima e Carlos Alcaraz hanno dettato legge in due match a senso unico.

Nakashima regola Cerundolo in quattro set, 4-1 3-4 4-1 4-0

L'appuntamento d’apertura ha visto Brandon Nakashima imporsi su Juan Manuel Cerundolo col punteggio finale di 4-1 3-4 4-1 4-0 in un’ora e 28 minuti.

Nakashima migliora così il suo impressionante storico di prestazioni indoor per la stagione (18-3 prima di questo match), facendo pesare non solo la differenza di ranking (#63 l’americano, #91 l’argentino) e d’esperienza nel circuito maggiore (25 match giocati a livello ATP quest’anno per l’americano, solo 9 per l’argentino), ma anche il fattore superficie (Cerundolo ha speso la quasi totalità dell’annata sulla terra battuta dei vari tornei Challenger).

Accelerazioni vertiginose di rovescio e un solidissimo numero di vincenti (24, contro gli 8 dell'avversario), consentono all'americano classe 2001 di non concedere nemmeno una palla break a Cerundolo.

Nel primo set, Nakashima tiene un impressionante 85% di prime in campo, e strappa il break al secondo game. Sigillato agevolmente il primo set sul 4-1, l'americano commette l'unico scivolone della gara al tiebreak del secondo: Cerundolo infila quattro punti consecutivi e livella il conto dei set. Nakashima però si riconferma chiaro leader tecnico nei due parziali successivi: freddo a rete e poderoso dal fondo, l’americano getta l’argentino nel baratro grazie a due break immediati in ciascun set. Con una prestazione solida su tutti i fronti, l'allievo di Dusan Vemic si candida a qualcosa di più del ruolo di "mina vagante" nel torneo.

Alcaraz vince il braccio di ferro con Rune, 4-3 4-2 4-0

In un secondo match ben più spettacolare e combattuto, Carlitos Alcaraz riesce nella tutt’altro che scontata missione di imbrigliare il tennis euforico di Holger Rune. 4-3 4-2 4-0 il risultato finale che sorride allo spagnolo. Il baby-fenomeno di Murcia dimostra di aver riassorbito la tremenda botta incassata da Hugo Gaston davanti all’inferocita bolgia di Parigi.

In un match in cui entrambi non hanno risparmiato alcun asso nella manica, è stato Alcaraz a vincere la serrata battaglia di dritto: dal canto suo, il danese ha concesso le redini del gioco allo spagnolo, costringendolo all’errore in frangenti determinanti. Questa dinamica è testimoniata da due numeri: la battaglia dei vincenti, che pendono decisamente dalla parte dello spagnolo (23 a 12), contrapposti agli errori non forzati, che invece sorridono al danese (11 a 7).

Rune riesce ad annullare ben cinque setpoint ad Alcaraz nel corso del primo set, trascinandosi coi denti al tiebreak e cedendo solo sull’8-6. La prima palla break, a testimonianza del granitico equilibrio stabilitosi in avvio, arriva dopo 56 minuti di gioco: il prodigio di Murcia trova il sorpasso al quinto gioco, dimostrandosi infallibile in risposta. Chiuso il secondo set sul 4-2, la vista del danese comincia ad annebbiarsi: impossibile attaccare un avversario che non mostra alcun punto debole. Alcaraz infligge un demoralizzante parziale di 4 giochi a zero e lancia un forte segnale per archiviare la pratica e lanciare un forte segnale a Musetti e co.

