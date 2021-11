Nemmeno la sfortuna riesce a sorprendere Carlos Alcaraz: nella partita dominata in tre set contro Brandon Nakashima , il 18enne di Murcia ha trovato un punto di puro istinto dopo che un rimbalzo sciagurato della palla sul nastro lo aveva messo in difficoltà. Con un guizzo anomalo per la sua età, lo spagnolo è riuscito comunque a beffare l'americano, dopo un duello incandescente da fondo campo.

Un colpo che è la fotografia di un momento d'oro nella sua stagione: in un solo anno, Alcaraz ha scalato le gerarchie Atp, salendo dalla 141esima alla 32esima posizione. Con il successo nella seconda giornata su Nakashima, Alcaraz ha staccato il primo ticket per le semifinali delle Next Gen Finals milanesi. E' lui l'uomo da battere.

