pur sprecando una mole impressionante di chance (1/16 palle break sfruttate), ha centrato l’obiettivo. Musetti ha scardinato la difesa del francese in 5 sudatissimi set, col punteggio finale di 4-3 4-3 2-4 3-4 4-2. Questo successo tiene accesa la speranza in un pass per la semifinale. L’incontro di domani contro Sebastian Korda sarà decisivo. Dopo la batosta alla prima uscita contro Sebastian Baez, Lorenzo Musetti barcolla, ma non inciampa più: in virtù della vittoria di Korda nel match contro l’argentino , l’azzurrino era obbligato a vincere nell’incrocio serale contro l’incandescente Hugo Gaston. La racchetta carrarina,. Musetti ha scardinato la difesa del francese in 5 sudatissimi set, colQuesto successo tiene accesa la speranza in un pass per la semifinale.

L’approccio alla gara dell’allievo di Simone Tartarini è diametralmente opposto a quello visto durante la sfida contro Baez: Lorenzo incalza colpi con una profondità perfetta sin dall’inizio, descrivendo geometrie attillatissime alla linea di fondo. Sciolto ed elegante in difesa, Musetti manda in affanno Gaston attingendo dal suo sconfinato bagaglio tecnico: nel primo set Musetti converte il 100% delle prime tenute in campo, ma – questa sarà una costante del match - dilapida il tesoretto di tre palle break al terzo game. Il rapido Gaston cresce col perpetuarsi dei duelli, e sul finale di set comincia a mettere un po’ di pepe sulla sua risposta: al sesto gioco, Musetti si districa da un killer point con un ace stratosferico. Al tiebreak, Lorenzo mette in campo il cuore che non si era visto nel match d’apertura: il carrarino risponde immediatamente a due minibreak del francese, prendendo poi il largo grazie a una prima ferrigna; il tiebreak si chiude sul 7-3 in suo favore.

Musetti in campo contro Gaston - ATP NetxGen Milano 2021 Credit Foto Getty Images

Il coefficiente spettacolare raggiunge il suo picco nel secondo set: Musetti continua a bombardare la difesa ingegnosa di Gaston, il francese risponde colpo su colpo. Madornale l’errore di Musetti al quarto gioco: il toscano getta al vento quattro palle break (0/8 palle break convertite a fine secondo parziale per l’azzurrino), innescando la controffensiva del francese: Gaston infatti, infila 6 punti consecutivi a cavallo di quarto e quinto game mettendo pressione a Musetti sul killer point. Ma Lorenzo risponde ancora presente, rischiando la giocata alla stretta decisiva. Al secondo tiebreak del match, Gaston è costretto a rincorrere. Annullati due set point all’azzurrino, il francese non può nulla sulla sferzata decisiva: anche il secondo tiebreak, chiuso sull’8-6, sorride a Musetti.

Una sequenza di scambi dinamitardi inaugura il terzo set e la ribalta di Gaston: il francese tende la solita esca di due palle break a metà parziale, ma ancora una volta Musetti non riesce a innescare il suo killer instinct. Questa volta Gaston punisce la pigrizia del carrarino: al sesto game, la prima di Musetti si inceppa (“solo” il 69% di punti convertiti nel terzo parziale) e Gaston rivendica il primo break del match, sigillando il terzo set sul 4-2.

La corazza del francese brilla ancora nel quarto parziale: Musetti getta al vento altre tre palle break al quinto gioco, poi si vede costretto ad annullare due setpoint per allungare al tiebreak. Partito con un incoraggiante parziale di 5-1, la sua mano trema ancora: Gaston risorge per l’ennesima volta fino ad inchiodare sul 9-7 finale. Attanagliato da un blocco psicologico in risposta, Musetti torna a ruggire nel quinto set: sul 3-2, l'azzurrino si guadagna altre due chance per chiudere, sfondando finalmente al soffertissimo matchpoint. Il toscano si getta sul cemento milanese tra l'euforia di una folla ammaliata dalle scintille di un match infinito.

La classifica aggiornata del gruppo B

GIOCATORE MATCH W-L SET W-L GAME W-L Korda 2-0 6-2 (75%) 30-18 (62,5%) Baez 1-1 3-4 (42,86%) 22-21 (51,16%) Musetti 1-1 4-5 (44,44%) 26-31 (45,61%) Gaston 0-2 4-6 (40%) 27-35 (43,55%)

