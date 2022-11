Da martedì 8 novembre al via le NextGen ATP Finals, evento riservato ai migliori 8 tennisti Under21 della stagione. Considerate le assenze di Sinner e Alcaraz – l’azzurro ha rinunciato, il primo giocherà (addominali permettendo) le Finals dei grandi a Torino – il tabellone prevede due tennisti al via per i colori italiani: Lorenzo Musetti e Francesco Passaro.

Sono stati sorteggiati i due gironi di qualificazione: Gruppo Verde e Gruppo Rosso. Passaro finisce proprio nel Gruppo Verde evitando così il derby; Musetti invece pesca il Gruppo Rosso con Draper, Tseng e Stricker.

GRUPPO ROSSO GRUPPO VERDE Musetti Rune Draper Nakashima Tseng Lehecka Stricker Passaro

Musetti, presenza comunque in dubbio

la presenza di Lorenzo Musetti resta comunque in dubbio. L’azzurro infatti ha dichiarato a caldo, ieri, nella conferenza stampa di Parigi Bercy Al momento sono nel mio programma, ma deciderò nei prossimi giorni. Poche volte ho giocato per 6 settimane consecutive e devo considerare anche la Coppa Davis. Da un lato vorrei giocare, dall’altro ho bisogno di riposo”. Al di là del sorteggio di rito,. L’azzurro infatti ha dichiarato a caldo, ieri, nella conferenza stampa di Parigi Bercy dopo la partita persa con Djokovic , che si prenderà qualche giorno per decidere. “”.

Dichiarazioni dunque che aprono all’interrogativo anche se, la pressione di essere la stella e giocare davanti al pubblico di casa potrebbero spingerlo nuovamente a Milano, dove già del resto aveva presenziato anche lo scorso anno. Nel caso di forfait di Musetti l’Italia non perderebbe in ogni caso i due rappresentati italiani: i primi sostituti sono infatti Luca Nardi e Matteo Arnaldi, pronti a subentrare per eventuali forfait dell’ultimo minuto o infortuni.

