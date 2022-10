Le Next Gen Finals, giunte ormai alla quinta edizione milanese - la più azzurra di sempre , in programma dall'8 al 12 novembre - hanno spesso anticipato le tendenze del circuito maggiore, introducendo, come ad esempio l'utilizzo di Hawk Eye Live (l'occhio di falco immediato, ormai utilizzato da tanti tornei). O il coaching e lo Shot Clock (ovvero il limite di tempo di 25 secondi per battere tra un punto e l'altro). Tennis Magazine Italia ha anticipato due nuove regole che verranno adottate quest'anno all'Allianz Cloud, sempre nell'ottica di eliminare i tempi morti, ma preservando invece la continuità del gioco. Eccole: