Milano - Il successore di Carlos Alcaraz sul cemento milanese delle Next Gen Finals uscirà sabato sera dalla sfida tra il ceco Jiri Lehecka e l'americano Brandon Nakashima: i due hanno battuto in semifinale rispettivamente Dominic Stricker con il punteggio di 4-1 4-3(4) 4-2 4-1 e Jack Draper 4-3 1-4 4-2 4-3. La finale sarà la rivincita del match del Round Robin di mercoledì in cui Nakashima aveva vinto in tre set.

Azzurri out in un giovedì nero

Ad

Matteo Arnaldi, Francesco Passaro e Lorenzo Musetti hanno salutato il torneo giovedì. In particolare il tennista carrarino aveva perso lo spareggio contro il n° 41 del mondo, Jack Draper con un netto 4-1 4-0 4-3 in 56 minuti di gioco. Per la seconda edizione consecutiva l'allievo di Simone Tartarini è stato eliminato al Round Robin. Musetti è ora atteso dall'ultimo appuntamento della stagione, ovvero le Finals di Coppa Davis, in programma a Malaga a fine novembre (l'Italia giocherà con gli Usa i quarti di finale).

Tennis Musetti: "Stamattina mi sono svegliato scarico: ho giocato per il pubblico" IERI ALLE 21:43

Musetti: "Vittoria pesante, me la sono meritata una bella Margherita!"

Tennis Musetti scarico, Draper ne approfitta: disfatta azzurra alle Next Gen IERI ALLE 20:56