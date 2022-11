Lorenzo Musetti saluta Milano è una copia sbiadita del giocatore che ha scalato decine di posizioni nel ranking mondiale dall'inizio dell'anno. E neppure un palazzetto vestito a festa è riuscito a invertire un climax discendente iniziato giovedì nella rimonta sfumata al quinto tiebreak contro il n° 111 del mondo, Dominic Stricker. L'azzurro chiude il suo terzo match con 23 errori non forzati e solo tre punti vinti con la seconda. Troppo poco per provare a battere un Draper decisamente in serata. E' lo stesso Lorenzo ad analizzare il ko nella pancia dell'Allianz Cloud: Milano - Stanco, sotto tutti i punti di vista. Il match con cuisaluta Milano è una copia sbiadita del giocatore che ha scalato decine di posizioni nel ranking mondiale dall'inizio dell'anno. E neppure un palazzetto vestito a festa è riuscito a invertire un climax discendente iniziato giovedì nella rimonta sfumata al quinto tiebreak contro il n° 111 del mondo, Dominic Stricker. L'azzurro chiude il suo terzo match con 23 errori non forzati e solo tre punti vinti con la seconda. Troppo poco per provare a battere un Draper decisamente in serata. E' lo stesso Lorenzo ad analizzare il ko nella pancia dell'Allianz Cloud:

"Non c'è nessun problema alla mano. Il problema era un po' ovunque. Sicuramente la stanchezza di fine stagione si è vista, non sono riuscito a recuperare dalla partita impegnativa con Stricker. L'avevo già capito stamattina da come mi sono svegliato: ero indeciso se giocare o no, poi ho deciso di farlo e per rispetto del pubblico che mi ha supportato in questi giorni ho provato a fare qualcosa, anche se era poco. Jack è stato bravo fin da subito a imporre il suo gioco. Finalmente è arrivato un momento di riposo prima della Coppa Davis".

