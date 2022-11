Milano - Lorenzo Musetti debutta alle Next Gen Finals con un successo netto su Tseng Chun-hsin nel Round Robin del Gruppo rosso (presenti anche Tseng e Stricker): 4-2 4-2 4-2 il punteggio finale in un'ora e 10 minuti. Esordio amaro, invece, per Francesco Passaro che si arrende in poco più di un'ora a Jiri Lehecka. Il ceco passa 4-1 4-3(7) 4-1 e conquista il primo successo nel gruppo Verde in cui sono presenti anche Brandon Nakashima e Matteo Arnaldi.

La cronaca del match

Un match sotto controllo. E' lo stesso Musetti a definirlo così pochi minuti dopo l'ultimo 15. L'allievo di Simone Tartarini, reduce dal k.o. ai quarti di finale del Masters 1000 di Bercy contro Djokovic, incanta l'Allianz Cloud con il suo "solito" tennis spettacolare, nonostante un avversario agguerrito come Tseng (testa di serie n° 6 del torneo, n° 83 del mondo, e capace di qualificarsi al tabellone principale di tutti gli Slam 2022). Un break per set (ai 4 come vuole la formula milanese) e qualche giocata da applausi sparsa qua e là come questo diritto lungolinea in recupero . I numeri di Lorenzo raccontano di uno strapotere col servizio (31/35 punti con la prima e 4 ace).

