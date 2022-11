Milano - Il successore di Carlos Alcaraz sul cemento di Milano è Brandon Nakashima. Il 21enne americano, attuale numero 49 del mondo, ha battuto il ceco Jiri Lehecka (74) con il punteggio di 4-3(5) 4-3(6) 4-2 in 1 ora e 19 minuti. La quinta edizione delle Next Gen Finals si chiude con un en plein di Nakashima che conquista il titolo da imbattuto, portando a casa 433.000 euro, grazie alle vittorie con Matteo Arnaldi, lo stesso Lehecka e Francesco Passaro nel Round Robin, Draper in semifinale e ancora con Lehecka in finale. Si tratta del secondo successo del classe 2001 californiano a livello ATP dopo quello nel 250 di San Diego (dove è nato). Il palcoscenico dell'Allianz Cloud è stato negli anni un trampolino di lancio per talenti che ora sono stabilmente in top20. E c'è anche chi è riuscito a conquistare, a meno di un anno dalle Next Gen 2021, il gradino più alto...

L'albo d'oro delle Next Gen Finals

2017 - Hyeon Chung (1996)

2018 - Stefanos Tsitsipas (1998)

2019 - Jannik Sinner (2001)

2020 - Il torneo non si è disputato causa Covid

2021 - Carlos Alcaraz (2003)

2022 - Brandon Nakashima (2001)

