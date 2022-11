Milano - Un match da sogno, in un palcoscenico da sogno. Francesco Passaro e Matteo Arnaldi, amici e avversari per un giorno sul cemento dell'Allianz Cloud, hanno dato vita al primo derby della storia delle Next Gen Finals e anche al più lungo incontro della competizione: 2 ore e 38 minuti per arrivare al 4-3 2-4 3-4 4-3 4-3 con cui Passaro ha conquistato anche la prima vittoria nel Gruppo verde (il precedente record erano le 2 e 33 minuti che sono servite a Lorenzo Musetti per battere Hugo Gaston nella scorsa edizione). Giovedì proverà a raggiungere la semifinale nell'ultimo match del Round Robin contro Nakashima.

a breve il servizio completo...

