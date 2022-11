Milano - Le Atp Next Gen Finals entrano nel vivo: giovedì sarà, infatti, tempo di verdetti sul cemento dell'Allianz Cloud per tutti e tre gli azzurri coinvolti nel torneo, ovvero Lorenzo Musetti (il favorito alla vigilia, ma sconfitto mercoledì da Stricker ), Francesco Passaro e Andrea Arnaldi ( questi ultimi due protagonisti di un favoloso derby ). Scopriamo insieme tutte le combinazioni che possono portarli in semifinale.

Gruppo rosso: Musetti si qualifica se...

Il calcolo è presto fatto: Lorenzo si qualifica se BATTE Jack Draper nell'ultimo match della sessione serale, con qualsiasi punteggio. Sia l'azzurro che l'inglese hanno collezionato una vittoria e una sconfitta in un gruppo in cui Stricker è già qualificato matematicamente e Tseng già eliminato.

Gruppo verde: Arnaldi o Passaro si qualificano se...

Girone complicatissimo, dove tutti si possono qualificare o essere eliminati. Ecco tutte le combinazioni possibili:

1) Indipendentemente dal punteggio, se M. ARNALDI batte J. LEHECKA e B. NAKASHIMA batte F. PASSARO, allora B. NAKASHIMA vince il girone e M. ARNALDI è secondo.

2) Indipendentemente dal punteggio, se M. ARNALDI batte J. LEHECKA e F. PASSARO batte B. NAKASHIMA, allora F. PASSARO vince il girone e B. NAKASHIMA è secondo.

3) Se J. LEHECKA batte M. ARNALDI in 3 set e F. PASSARO batte B. NAKASHIMA in 3 set, allora J. LEHECKA vince il girone e F. PASSARO è secondo.

4) Se J. LEHECKA batte M. ARNALDI in 4 set e F. PASSARO batte B. NAKASHIMA in 3 set, allora J. LEHECKA vince il gruppo e F. PASSARO è secondo.

5) Se J. LEHECKA batte M. ARNALDI in 5 set and F. PASSARO batte B. NAKASHIMA in 3 set, allora M. ARNALDI è eliminato e gli altri tre vengono classificati in base alla percentuale di game vinti.

Il programma del day 3

NEXT GEN FINALS: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, sito SuperTennis, SuperTenniX

