Cinque giorni di stelle ed estro sopraffino: il palcoscenico dell'Allianz Cloud di Milano si illumina di nuovo per accogliere le Intesa Sanpaolo Next Gen Finals, che metteranno a confronto i migliori otto talenti under 21 del circuito ATP. L'appuntamento è immancabile e di livello assoluto: dal draw next gen sono passati giocatori del calibro di Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e l'attuale numero uno al mondo Carlos Alcaraz.

Le Next Gen Finals sono sempre state sinonimo di innovazione: il futuro del tennis non passa solo dalle sue giovani stelle, ma anche dalla capacità di mettere in campo nuove regole per aumentare lo spettacolo e coinvolgere maggiormente le nuove generazioni di spettatori. Andiamo dunque a scoprire tutte le novità, i partecipanti (spoiler: ci sono tre azzurri), il montepremi e il programma della rassegna milanese.

NEXT GEN FINALS: IL PROGRAMMA

Martedì 8 novembre - ROUND ROBIN (1)

14:00 - Jiri Lehecka (CZE) - Francesco Passaro (ITA)

Non prima delle 15:00 - Lorenzo Musetti (ITA) - Chun-Hsin Tseng (TPE)

19:30 - Matteo Arnaldi (ITA) - Brandon nakashima (USA)

A seguire - Jack Draper (GBR) - Dominic Stricker (SUI)

Mercoledì 9 novembre - ROUND ROBIN (2)

14:00 - Sessione pomeridiana

19:30 - Sessione serale

Giovedì 10 novembre - ROUND ROBIN (3)

14:00 - Sessione pomeridiana

19:30 - Sessione serale

Venerdì 11 novembre - SEMIFINALI

19:00 - Prima semifinale

21:00 - Seconda semifinale

Sabato 12 novembre - FINALE

21:00 - Finale

NEXT GEN FINALS: GIRONI E PROTAGONISTI

GREEN GROUP

Brandon Nakashima

Alla pari di Musetti, questa sarà la seconda partecipazione per l'americano: a differenza del toscano però, Nakashima è già riuscito a superare la fase a gironi salvo poi venire stroncato dal connazionale Korda in semifinale. Quest'anno dunque, Nakashima ha l'opportunità di disputare delle Next Gen Finals da mattatore. Quest'anno il numero 49 al mondo ha raggiunto il terzo turno al Roland Garros e agli US Open, ma la ciliegina sulla torta è stato il quarto turno sull'erba di Wimbledon. A differenza di altri partecipanti non può contare su un gran martello a servizio, ma è di sicuro uno dei più "puliti" a livello tecnico.

Jiri Lehecka

Perla luccicante del tennis ceco, Jiri Lehecka varca le porte dell'Allianz Cloud con l'obiettivo di far rumore. Il girone è abbordabile, e il numero 74 al mondo vuole aggiungere un altro acuto alla sua promettente stagione. La consacrazione è arrivata al 500 di Rotterdam, dove si è spinto fino alle semifinali affossando l'allora numero 12 mondiale Denis Shapovalov.

Francesco Passaro

Non è tra i favoriti, ma può mettere in mostra una delle crescite più impressionanti tra i partecipanti al torneo: Francesco Passaro quest'anno ha veramente bruciato le tappe, portandosi alla soglia della top 100 scalando circa 500 posizioni totali nel ranking. Tante buone prove a livello Challenger: le finali perse a Sanremo, Forlì (per mano di Lorenzo Musetti) e Milano, poi la prima, grande gioia a Trieste. A livello ATP invece brilla la partecipazione come wildcard al main draw di Roma e la prima vittoria in carriera a Firenze.

Matteo Arnaldi

A completare la lineup tricolore, dopo Musetti e Passaro, c'è Matteo Arnaldi. La rinuncia di Holger Rune, chiamato come riserva alle Finals, ha attivato il turnover e ha premiato il 21enne sanremese. Nel 2022 si è aggiudicato il suo primo Challenger a Francavilla al mare, mentre è caduto in finale a San Marino e Saint Tropez.

RED GROUP

Lorenzo Musetti

Senza ombra di dubbio il beniamino di casa. Alla sua seconda partecipazione, Lorenzo punta ad arrivare fino in fondo. Il carrarino sta vivendo un momento magico: nella seconda parte del 2022 ha messo il turbo raggiungendo il suo primo titolo ATP ad Amburgo (500) - battuto Carlos Alcaraz in finale - e ripetendosi al 250 di Napoli. Non vanno dimenticati i primi sedicesimi di finale agli US Open e l'ultima grande corsa a Parigi-Bercy, spentasi ai quarti per mano di Novak Djokovic. L'anno scoro non superò il girone B composto da Korda, Baez e Gaston. Con un anno d'esperienza in più in tasca tuttavia, la musica potrebbe cambiare.

Jack Draper

Il 20enne britannico, alla sua prima partecipazione next gen, vuole rendere la vita difficile a Musetti. In un anno ha scalato il ranking ATP: dalla 265 casella si è spinto fino alla numero 41 (attualmente il suo best ranking). Gli highlights della sua stagione sono i successi su Stefanos Tsitsipas a Montreal e su Auger-Aliassime agli US Open. Primo britannico a mettere piede nella competizione, il suo mancino potrebbe renderlo la mina vagante del torneo.

Chun-Hsin Tseng

L'underdog del girone rosso: Tseng è il primo asiatico a prendere parte al torneo milanese dopo Chung, vincitore della prima edizione nel 2017. Tseng ha appena messo piede nel mondo del tennis che conta, superando lo sbarramento della top 100 proprio quest'anno grazie alle partecipazioni al main draw di tutti e quattro gli Slam.

Dominic Stricker

La pressione sulle spalle del tennista svizzero, nell'anno del ritiro di Re Roger Federer, è tanta. Difficilmente Stricker riuscirà ad impensierire Musetti e Draper nella corsa alle semifinali: una carriera prolifica a livello junior e tante soddisfazioni a livello Challenger, il suo 2022 lo ha visto prendere gli scalpi di quattro top 40.

NEXT GEN FINALS: I VINCITORI DELLE SCORSE EDIZIONI

2021 – Carlos Alcaraz

2019 – Jannik Sinner

2018 – Stefanos Tsitsipas

2017 – Hyeon Chung

NEXT GEN FINALS: IL MONTEPREMI

Campione imbattuto: 432,750 €

Vittoria in finale: 153,000 €

Vittoria in semifinale: 113,500 €

Vittoria per ciascuna partita dei gironi: 28,000 €

Partecipazione: 82,250 €

Totale montepremi: 1,400,000 €

NEXT GEN FINALS: REGOLE E NOVITA'

Il torneo è diviso in due gironi, verde e rosso. I due giocatori col migliore record nel proprio girone continueranno a competere nelle semifinali. Il primo classificato del girone verde affronterà il secondo classificato del girone rosso e viceversa.

Di seguito alcune innovazioni che vedremo durante le partite:

Shot clock di 15 secondi (anzichè i soliti 25)

Un solo sit-down per set

Riscaldamento di tre minuti

Possibilità di coaching

NEXT GEN FINALS: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, sito SuperTennis, SuperTenniX

