Il caso legale che coinvolge Nick Kyrgios torna a far parlare il mondo del tennis, e non solo: il 27enne australiano, che venerdì si è ritirato prima dei quarti di finale contro Taylor Fritz a Tokyo a causa di un infortunio, dovrà comparire in tribunale il prossimo 3 febbraio nell'ambito del processo intentato dall'ex fidanzata, Chiara Passari, per percosse (common assault). Il reato può comportare la reclusione fino a due anni.

La ricostruzione

Secondo Passari , Kyrgios l'avrebbe picchiata nel dicembre 2021 mentre i due erano bloccati in 10 giorni di quarantena ad Adelaide. La ragazza avrebbe scoperto una presunta infedeltà di Nick e i clienti dell'albergo dove si trovava la coppia, preoccupati dagli schiamazzi e dalle grida, hanno chiesto l'intervento della polizia che li ha segregati in due stanze diverse. In quell’occasione, la dichiarazione delle autorità fu: "Non sono stati riscontrati reati e le due parti trascorreranno la quarantena in camere separate". Il caso è scoppiato durante l'ultima edizione di Wimbledon.

La linea della difesa

Le ultime, clamorose, indiscrezioni sulla vicenda riguardano la linea difensiva di Kyrgios: il suo avvocato chiederò in tribunale l'assoluzione dell'imputato per vizio di mente. Lo ha anticipato lo stesso legale a SkySports UK, nella prima udienza del processo, a Canberra. Il legale dell'attuale numero 20 del ranking Atp, Michael Kukulies-Smith, ha spiegato che dopo aver riesaminato la storia clinica di Kyrgios dal 2015, compresa la sua salute psicofisica, ne chiederà l'archiviazione per "infermità mentale". In particolare ha citato le dichiarazioni dello scorso febbraio dello stesso tennista, che ha raccontato di aver attraversato un lungo periodo di solitudine, depressione, in cui ha fatto uso di alcol e droghe e ha allontanato familiari e amici.

