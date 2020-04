"Not too bad": Djokovic si fa tagliare i capelli dalla moglie Jelena e rispolvera il tormentone

In tempi di quarantena non si può andare dal barbiere e il serbo lascia che ci pensi la moglie, Jelena Ristic: per commentare il risultato riecco il tormentone nato con il giornalista italiano Ubaldo Scanagatta, un siparietto riproposto anche quest'anno agli Australian Open.

