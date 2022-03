per rifilare un ceffone in pieno volto al comico Chris Rock, reo di aver pronunciato una battuta sul taglio di capelli della moglie Jada Pinket, da anni affetta da alopecia. Una volta riguadagnato il posto Smith ha continuato a rivolgere improperi all'indirizzo di Rock dopodiché - calmato dal suo agente e da Denzel Washington - si è ricomposto scusandosi in seguito per l'accaduto nel suo discorso di accettazione dell'ambita Statuetta, tra le lacrime. Nella stessa notte, il coronamento di una carriera intera e la macchia più imbarazzante della stessa. È successo davvero, non stiamo parlando di finzione cinematografica: prima di ricevere dall'Academy l'Oscar come miglior attore per King Richard (film in cui interpreta il padre delle sorelle Venus e Serena Williams ) Will Smith è piombato sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, reo di aver pronunciato una battuta sul taglio di capelli della moglie Jada Pinket, da anni affetta da alopecia. Una volta riguadagnato il posto Smith ha continuato a rivolgere improperi all'indirizzo di Rock dopodiché - calmato dal suo agente e da Denzel Washington - si è ricomposto scusandosi in seguito per l'accaduto nel suo discorso di accettazione dell'ambita Statuetta

Il video dello schiaffo

Mi sto comportando come un papà pazzo come Richard, ma l'amore mi fa fare cose folli.

Il discorso di Will Smith

"King Richard era un difensore accanito della sua famiglia, in questo momento della mia vita io sono sopraffatto per ciò che Dio mi chiede di fare ed essere. Sono stato chiamato in questa vita per amare e proteggere le persone, devo essere un fiume per loro. Per fare ciò che facciamo, dobbiamo essere in grado di sopportare chi parla male, chi non porta rispetto. Bisogna tenere il sorriso, mostrare che va tutto bene. Io voglio essere un veicolo dell'amore, voglio ringraziare Serena e Venus e tutta la famiglia Williams per avermi affidato la loro storia. Voglio essere un ambasciatore di questo tipo di amore, cura e attenzione. Vorrei scusarmi con l'Academy e gli altri miei colleghi e candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile proiettare luce sul cast, la troupe la famiglia Willams. L'arte imita la vita e mi sto comportando come un papà pazzo come Richard, ma l'amore mi fa fare cose folli. La vita in questo momento è complicata, per me. Ringrazio l'Academy e spero che mi invitino ancora su questo palco".

La presa di posizione dell'Academy

Nella notte è arrivata anche la presa di posizione ufficiale dell'Academy, inflessibile in materia: ferma la condanna contro ogni forma di violenza, in riferimento all'increscioso episodio...

