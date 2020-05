Novak Djokovic: "Da ragazzo potevo diventare britannico, ho rifiutato l’offerta"

Dal nostro partner OAsport.it

Uno degli sportivi serbi più forti di sempre. Stiamo parlando ovviamente del numero uno delle classifiche ATP Novak Djokovic. Eppure, da ragazzo, la stella del tennis mondiale è stato in procinto di cambiare nazionalità. A raccontarlo è proprio il vincitore degli ultimi Australian Open.

Le sue parole: “Stavo facendo ottimi risultati nei tornei internazionali da Junior ed è per questo che alcuni membri della LTA mi hanno visto. Abbiamo ricevuto un’offerta per cambiare la mia nazionalità serba in quella britannica. È stata un’offerta molto allettante, che avrebbe potuto risolvere tutti i nostri problemi finanziari, ma non l’abbiamo accettata”.

Prosegue:“Personalmente, non volevo farlo perché non volevo andare in Inghilterra, dove non conoscevo nessuno. Volevo rimanere dove avevo i miei amici, la mia vita, la mia lingua e il mio paese”.

