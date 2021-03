Tennis

Novak Djokovic festeggia le 311 settimane da n°1 a Belgrado, fan in strada e fuochi d'artificio

TENNIS - Centinaia di sostenitori di Novak Djokovic sono scesi in piazza dopo che il serbo è diventato il primo giocatore in vetta al ranking del mondo per 311 settimane. Nole e la sua famiglia si sono uniti ai fuochi d'artificio davanti al loro ristorante nella parte nuova di Belgrado ed hanno fatto festa cantando e ballando con la madre davanti a tanti curiosi.

00:01:05, 30 minuti fa