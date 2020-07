Novak Djokovic ha una nuova idea per aiutare i giocatori più in difficoltà

Dal nostro partner OAsport.it

Non è un momento facile per Novak Djokovic. Il n.1 del mondo, nell’occhio del ciclone delle polemiche dopo i casi positivi dell’Adria Tour 2020 che l’hanno visto personalmente coinvolto, sta cercando di recuperare un po’ di punti dal punto di vista politico nel mondo del tennis. L’organizzazione dell’evento in terra balcanica è stata un brutto colpo per il consenso di Nole, ricordando la sua carica di presidente del Player’s Council ATP.

Il serbo, che stando alle ultime notizie sembrerebbe essersi messo alle spalle la positività al Covid-19, sta pensando a una nuova idea per contribuire ad alleviare gli effetti della crisi che sta causando la pandemia. Il campione nativo di Belgrado tratterà con l’ATP un compenso monetario per i giocatori che non potranno prendere parte ai grandi tornei, come i Masters 1000 di Cincinnati, Madrid e di Roma, per questioni legate alle restrizioni di viaggi e ai divieti di ingressi per i cittadini di alcuni Paesi.

