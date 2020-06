L'atteso tampone del numero 1 al mondo ha dato esito positivo. A comunicarlo è stato lo stesso tennista che ha contratto la malattia senza presentare sintomi. Contagiata anche la moglie Jelena. Dopo gli annunci di Coric, Dimitrov e Troicki, il serbo, ora in quarantena, è il quarto giocatore presente al torneo benefico (da lui stesso organizzato) ad aver contratto il virus

Sono risultato positivo, come mia moglie Jelena, mentre i miei figli sono negativi. Tutto quello che abbiamo fatto nell'ultimo mese lo abbiamo fatto con intenzioni sincere e con il cuore puro. Il nostro torneo era stato pensato per unire e mandare un messaggio di solidarietà, lo abbiamo organizzato quando il virus era diventato meno aggressivo. Sfortunatamente è ancora presente e dovremo imparare a conviverci. Sono davvero dispiaciuto per tutte le persone che sono state colpite. Io rimarrò in auto-isolamento per 14 giorni e poi ripeterò il test tra cinque giorni.

Sono queste le parole con cui Novak Djokovic, il numero 1 del tennis mondiale, comunica la sua positività al Coronavirus. Dopo il croato Borna Coric, il bulgaro Grigor Dimitrov e il serbo Viktor Troicki, Nole è il quarto tennista contagiato ad aver partecipato all'Adria Tour, torneo che si è disputato in Serbia e in Croazia nei giorni scorsi a scopi benefici per le vittime del Covid. Interrotta a causa del focolaio, la manifestazione ha suscitato numerose polemiche per la condotta dello stesso Djokovic il quale, invece di sottoporsi immediatamente al test, ha preferito far ritorno in Serbia dove poche ore fa ha effettuato gli accertamenti del caso.

Secondo i media serbi, altri due protagonisti del torneo, giocato a porte aperte e senza norme stringenti di distanziamento sociale, avrebbero avuto lo stesso esito dal test: Kristijan Groh, allenatore che fa parte del team di Dimitrov, e Marco Panichi, preparatore atletico italiano di Djokovic a cui si aggiungono la moglie, incinta, di Troicki e Jelena, la moglie del numero 1. In tutto fanno 8 persone, ad oggi, contagiate. Una notizia che scatena una vera e propria bufera sul mondo del tennis che il prossimo 14 agosto dovrebbe tornare in campo a Washington.

Novak Djokovic,Filip Krajinovic, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem e altri all'inaagurazione dell'Adria Tour a Belgrado lo scorso 12 giugno Credit Foto Getty Images

Il promotore del torneo balcanico prova a spegnere le polemiche amplificate da media e social network nella chiusura del comunicato ufficiale.

L'evento è stato progettato per aiutare sia i tennisti affermati che quelli emergenti dall'Europa sud-orientale ad accedere ad alcuni match in un momento in cui i vari tour sono fermi a causa del Covid-19. Tutto è nato da un'idea filantropica, volta a indirizzare i fondi raccolti alle persone bisognose. Mi ha scaldato il cuore vedere come tutti hanno risposto calorosamente.

Dopo l'annuncio della positività di Djokovic, il fratello minore del serbo Djordje ha comunicato che l'Adria Cup non avrà altre tappe. Cancellate, dunque, le date di Sarajevo e Banja Luka. Il Montenegro aveva già vietato di svolgere entro i propri confini la manifestazione.

Noto per le sue posizioni “no-vax”, il detentore di 17 titoli Slam, nelle scorse settimane aveva dichiarato di essere contrario ad un eventuale vaccino per il Covid-19 anche se fosse diventato obbligatorio per viaggiare. ("Personalmente sono contrario alla vaccinazione e non voglio essere costretto da qualcuno a farmi inoculare un vaccino per poter viaggiare. Quindi, se la vaccinazione sarà obbligatoria, dovrò prendere una decisione. Al momento ho una mia opinione ben precisa sull’argomento e non so se a un certo punto il mio pensiero cambierà").

Ad alimentare i dubbi sulla condotta tenuta da Djokovic e da altri tennisti durante il tour, nelle scorse ore sono spuntati video datati 14 giugno 2020: al termine delle tappa di Belgrado, i protagonisti del torneo di esibizione (Thiem, Dimitrov, Zverev e lo stesso serbo), hanno trascorso la serata ballando in un piccolo club di Belgrado, il Lafayette Cuisine Cabaret Club. Le immagini mostrano i tennisti scatenati nelle danze e abbracciati a varie persone presenti.

notizia in aggiornamento...

