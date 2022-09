Non giocherà per motivi personali. Si è unito alla nazionale innumerevoli volte, ma quest’anno non può. Se arriveremo a Malaga, si unirà a noi”. Altro forfait da parte di Novak Djokovic: dopo aver detto addio agli US Open 2022 in corso in questi giorni a New York, il campione serbo salterà anche le Finals di Coppa Davis. Ad affermarlo è stato il capitano della Serbia, Viktor Troicki: “

Quando si gioca la Coppa Davis?

I gironi della Coppa Davis sono previsti dal 13 al 18 settembre, con la Serbia impegnata nel gruppo B di Valencia, contro Spagna, Corea e Canada. La fase finale è prevista sempre a Malaga tra il 21 e il 27 novembre. L’Italia invece se la vedrà con Croazia, Argentina e Svezia a Bologna.

Quando ha giocato l'ultima partita Djokovic?

Novak Djokovic ha disputato l'ultimo match a Wimbledon, nella finale vinta contro Nick Kyrgios: rientrerà in Laver Cup dal 23 al 25 settembre, dove si rivedrà anche Roger Federer, prima di volare a Tel Aviv per il 250 in programma dal 26 settembre.

