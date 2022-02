Se questo è il prezzo da pagare, lo pagherò”. A un mese dall’espulsione dall’Australia e dalla mancata partecipazione al primo Slam della stagione, Novak Djokovic è tornato ”. A un mese dall’espulsione dall’Australia e dalla mancata partecipazione al primo Slam della stagione,è tornato a parlare alla BBC della sua posizione in merito alla vaccinazione anti-covid 19. Il serbo e numero uno del mondo ha rifiutato l’appellativo di No-Vax ma si dice fervido sostenitore del diritto di libera scelta individuale. Anche a costo di dover saltare eventuali tornei che, come accaduto all’Aus Open, volessero ai nastri di partenza solo atleti che abbiano completo il ciclo vaccinale: Djokovic è disposto a non cedere alle proprie convinzioni. Ma dunque quali sono i tornei in cui vedremo Nole di sicuro al via e quali no? Proviamo a fare un po’ di chiarezza...

Il caso Djokovic, le colpe di Craig Tiley

Ad

Dubai sì, Masters 1000 di Indian Wells e Miami no

Australian Open Djokovic: "Non sono no-vax ma non mi vaccino per gli Slam" 5 ORE FA

Jannik Sinner (Credo che sia fantastico riavere Novak Djokovic qui a Dubai. So che il mondo intero è contro di lui adesso, ma stiamo parlando del numero uno ATP e di un ex campione del torneo. Se il suo stato vaccinale rappresenta un problema? Assolutamente no. Seguiamo per filo e per segno i protocolli dettati dalle autorità. Il governo non richiede la vaccinazione obbligatoria per entrare nel Paese. Se si sottopone al test PCR e risulta negativo, può benissimo entrare negli Emirati Arabi Uniti”. Il 2022 sportivo di Djokovic prenderà il via all’ATP 500 di Dubai , in programma prossima settimana dal 21 al 27 febbraio e dove fra gli iscritti risulta anche il nostro che avrà un nuovo coach, Simone Vagnozzi, all’angolo a seguirlo ). La presenza del serbo non è in discussione ed è stata confermata anche dalle entusiastiche parole del direttore del torneo Salah Tahlak, che ha sottolineato come a differenza di altri paesi, negli Emirati non ci sia l’obbligo vaccinale per entrare nel paese: “”.

Se a Dubai la vaccinazione obbligatoria non è richiesta per l’ingresso nel paese, tale vincolo è ben presente negli Stati Uniti dove si svolgeranno a marzo i primi due Masters 1000 della stagione: Indian Wells (dal 7 al 20 marzo) e Miami (dal 21 marzo al 3 aprile). In questi due tornei sul cemento in California e Florida, il numero uno del ranking mondiale non sarà di sicuro iscritto. Per rivedere in campo Djokovic bisognerà verosimilmente attendere, il 18 aprile quando a Belgrado si svolgerà il Serbia Open, torneo ATP 250. In Serbia – che ha sostenuto la propria icona e superstar – non vige alcuna norma riguardo all’obbligo vaccinale e Djokovic riceverà il bagno di folla e il sostegno del pubblico di casa, che lo ha spronato ed è scesa in piazza per spronarlo durante i giorni d’attesa di giudizio in Australia.

Medvedev fischiato: "Quando ero sotto pensavo 'Cosa farebbe Djokovic?'"

Gli Slam: no problem per Wimbledon, Roland Garros e Wimbledon in dubbio

Nella terza settimana di maggio però si inizierà di nuovo a respirare il clima degli Slam, perché a Parigi dal 22 al 5 giugno andrà in scena il Roland Garros. Djokovic ci sarà? Ad oggi una solida certezza in merito al suo forfait o alla sua presenza non è possibile averla. Quando emerse lo scandalo del ritiro del visto di Djokovic in Australia, il ministro dello sport Roxana Maracineanu, tranquillizzò tutti riguardo la possibilità che il serbo potesse entrare nel paese a prescindere dal suo status vaccinale . Secondo la legge entrata in vigore lunedì 24 gennaio, però chiunque possa provare di essere risultato positivo e guarito dal Covid nei sei mesi precedenti è esentato dall'obbligo di possedere il pass vaccinale. Questa eventualità lascerebbe suggerire che Djokovic potrebbe essere al via dell’Open di Francia, in quanto positivo al Covid a metà dicembre a Belgrado. Ne sapremo certamente nelle prossime settimane.

Top 5: i 5 colpi più belli di Novak Djokovic nel 2021

Ad oggi la mano sul fuoco, la si può mettere riguardo alla presenza di Djokovic a Wimbledon (dal 27 giugno al 10 luglio), in quanto in Inghilterra non sussiste obbligo vaccinale per l’ingresso nel paese e non sono previste le restrizioni attualmente vigente in larga parte in giro per l’Europa. Per quanto riguarda infine lo US Open, impossibile fare previsione. Al momento, come già spiegato in precedenza l’ingresso nel paese è aperto solo a chi è vaccinato, ma tale regola persisterà anche in estate o no? Chi vivrà, vedrà...

Djokovic arriva a Belgrado, i tifosi lo acclamano

ATP, Dubai Djokovic torna in campo a Dubai, ci sarà anche Sinner 25/01/2022 A 21:02