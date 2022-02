Novak Djokovic avrebbe deciso di vaccinarsi. A rivelare la scelta del numero uno del mondo, Daniel Müksch, giornalista tedesco ed autore di una recente biografia ufficiale sul fuoriclasse serbo "Novak Djokovic: Ein Leben lang im Krieg”, che uscirà nelle librerie a marzo. Il cronista ne ha parlato in un’intervista col quotidiano austriaco Heute: “Da quanto ho sentito dal suo staff tecnico, sembra si sia già vaccinato. Forse quello che è successo in Australia gli ha fatto prendere questa decisione. Forse ha pesato anche il modo in cui è finito quello Slam, con la finale vinta da Rafael Nadal: il 21mo titolo vinto dallo spagnolo potrebbe averlo incoraggiato a farsi vaccinare”. avrebbe deciso di vaccinarsi. A rivelare la scelta del numero uno del mondo, espulso dall’Australia alla vigilia dell’Australian Open dopo un contenzioso con il governo a causa del suo status di non vaccinato al Covid-19, è una fonte decisamente autorevole,, giornalista tedesco ed autore di una recente biografia ufficiale sul fuoriclasse serbo "Novak Djokovic: Ein Leben lang im Krieg”, che uscirà nelle librerie a marzo. Il cronista ne ha parlato in un’intervista col quotidiano austriaco Heute: “”.

Ad

Nel corso dell’intervista Muksch ha anche riferito come il 20 volte campione del mondo non avrebbe approvato tutte le manifestazione inscenate dal padre Srdjan mentre era in detenzione in attesa di giudizio in Australia: “Posso assicurarvi che Nole non ha accettato di buon grado tutto ciò che è accaduto a Belgrado durante i folli giorni a Melbourne che hanno preceduto l’Australian Open”.

Australian Open Pagellone Aus Open: Nadal immenso, Barty super, Kyrgios show 31/01/2022 A 10:26

Becker: "Consiglio a Djokovic di vaccinarsi se vuole continuare a vincere"

La notizia se fosse confermata nelle prossime settimane, permetterebbe a Djokovic di prendere parte anche al Roland Garros (torneo che ha già dichiarato che accetterà ai nastri di partenza solo giocatori vaccinati contro il Covid-19) e porrebbe fine a tutta una serie di polemiche riguardo alle sue posizioni contro questo tipo di strumenti. Per il momento trattasi però solo di rumors non confermato nè dal diretto interessato, nè dall’entourage che segue e lavora a stretto contatto con il campione serbo. Il rientro di Djokovic in campo è atteso a fine mese , quando dal 21 al 26 febbraio Novak sarà ai nastri di partenza dell’ATP 500 di Dubai.

Djokovic arriva a Belgrado, i tifosi lo acclamano

ATP, Indian Wells Nuovo infortunio per Thiem: "Sarò competitivo da Indian Wells" 6 ORE FA