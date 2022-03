TennisMajor.com annuncia un cambiamento inatteso nella fisionomia del team che segue il campione serbo. Marian Vajda, storico coach di Djokovic, non fa più parte dello staff di collaboratori dell’ex numero uno del mondo. Nella giornata in cui Peugeot (marchio del gruppo Stellantis) annuncia dopo 8 anni la fine della sponsorizzazione con Novak Djokovic,annuncia un cambiamento inatteso nella fisionomia del team che segue il campione serbo., storico coach di Djokovic, non fa più parte dello staff di collaboratori dell’ex numero uno del mondo.

Il tecnico slovacco non era con Djokovic né a Melbourne né a Dubai settimana scorsa, ma durante la saga in Australia aveva difeso in maniera accorata il suo giocatore. Vajda, che dall'avvento di Goran Ivanisevic nel 2019, seguiva in molti meno tornei Novak in giro per il mondo aveva dichiarato tre anni fa di voler trascorrere sempre più tempo con la propria famiglia ma era sempre un uomo di riferimento per Nole.

Un legame lungo oltre 15 anni e che ha portato in dote 20 titoli Slam

Vajda è parte integrante della vita di Novak Djokovic da oltre 15 anni ed ha vissuto nel suo angolo ognuno dei 20 Slam conquistati dal campione serbo. I due hanno iniziato a lavorare insieme prima del Roland Garros 2006 e, tranne una breve pausa, sono rimasti insieme da allora. Secondo TennisMajors.com, il resto del team resterà pressoché identico con Ivanisevic che proseguirà nelle vesti di coach, Ulises Badio e Miljan Amanovic in quelle di fisioterapisti e l'italiano Marco Panichi come fitness coach.

Djokovic: "Sono stato riaccolto bene nel circuito. Nadal? Tanta stima"

