Il corso si svolgerà con incontri settimanali lungo 10 settimane e sarà strutturato in 5 moduli: 1) Come diventare giornalisti di tennis; 2) Cosa sapere del mondo del tennis; 3) Come scrivere un articolo di tennis; 4) Come fare la telecronaca di una partita di tennis; 5) Come intervistare i protagonisti del mondo del tennis.