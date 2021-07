Dopo essere stato nettamente sconfitto a Wibledon dal polacco Hubert Hurkacz, Roger Federer ha deciso di concendersi una tranquilla vacanza di riposo in Croazia, in quel di Lussinpiccolo. Assente a Tokyo, il campione elvetico ha dato addio all'ultima possibilità di aggiudicarsi un oro olimpico, per rinverdire l'unica volta che ci è riuscito, nel doppio a Pechino 2008.

Tuttavia, sull'arcipelago dalmata, Federer non si è fatto mancare momenti di divertimento associati al tennis. Sui campi affacciati sul mare Adriatico, eccolo in una sessione di allenamento con l'amico... Thierry Henry. L'ex attaccante dell'Arsenal e campione del mondo e d'Europa con la nazionale francese ha sostenuto qualche palleggio con il numero nove del tennis mondiale. Con loro, oltre all'allenatore di Roger Ivan Ljubicic, anche una delle figlie di Roger, che ad appena 9 anni ha già mostrato di avere ottime qualità di racchetta. Il video dell'allenamento è stato postato sui social ed è diventato immediatamente virale.

