Paolo Lorenzi colleziona altre tre vittorie nell’International Series in Florida

Dal nostro partner OAsport.it

Dal 18 aprile, come gli appassionati di tennis sanno, sono in corso le International Tennis Series, torneo d’esibizione a Bradenton, in Florida (Stati Uniti). Alcuni giocatori, infatti, in attesa di capire se davvero il circuito ATP riprenderà (sospensione per la pandemia fino al 31 luglio), continuano a scendere in campo in questa manifestazione.

Tra i più attivi c’è Paolo Lorenzi. L’azzurro, infatti, con i tre match disputati nella notte italiana (tempi prolungati anche per l’arrivo della pioggia), ha disputato ben 39 incontri in poco più di un mese, vincendone 35. Il senese ha realizzato il proprio tris nell’ultima apparizione, battendo in sequenza l’americano James Cerretani per 4-1 4-2, l’altro statunitense Cannon Kingsley 1-4 4-3 (5) 4-3 e il francese Thomas Grinberg con un netto 4-0 4-0. Come si può notare, si gioca con i punteggi tipici delle Next Gen ATP Finals.

Roland-Garros Qual è stata la più grande rimonta al Roland Garros? Vota e guardala su Eurosport DA 29 MINUTI

giandomenico.tiseo@oasport.it

Tennis Il rovescio della medaglia: Federer, Nadal, Djokovic. Ecco il tennista perfetto DA 4 ORE

Play Icon