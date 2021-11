Jannik Sinner coltiva il sogno di accedere alle ATP Finals. Non ha il tempo di godersi i risultati che sta ottenendo sul cemento indoor, che lo hanno portato ad essere da quest’oggi il nono giocatore al mondo, che deve immediatamente pensare al Masters1000 di Parigi-Bercy, che può essere uno snodo importante per la sua corsa verso Torino.

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il ragazzo di Sesto Pusteria si dimostra fiero di quello che è riuscito a fare in questo 2021, che lo ha portato ad entrare nella top 10 mondiale: “Sono contento della posizione in cui mi trovo. Ci sono tante cose nuove che devo sicuramente imparare, ma sono felice di quanto sono riuscito a fare“.

Sinner però non si azzarda ad abbassare la guardia, consapevole che per accedere al torneo di fine anno di scena a Torino ha bisogno ancora di qualche risultato in suo favore: “Ci sono Parigi e Stoccolma ancora da giocare, sono tornei molto importanti. Poi vediamo come andrà a finire, spero di poter accedere alle Finals“.

L’odierno numero 9 del mondo conferma di sentirsi piacevolmente ad agio sul cemento indoor: “Mi piace tanto giocare su questa superficie. Ora vediamo cosa succederà: siamo a fine stagione e ho giocato tante partite quest’anno“.

