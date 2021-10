. È Gianluca Mager, che sconfigge in rimonta il giapponese Yoshihito Nishioka con il punteggio di 3-6 6-1 6-2, acquisendo il controllo della sfida dal secondo set in poi. Per il sanremese è il terzo 1000 della stagione in cui riesce ad entrare nel tabellone principale, dopo Roma ed Indian Wells. Alla fine, uno dei tre italiani impegnati nelle qualificazioni del Masters1000 di Parigi-Bercy riesce ad entrare nel tabellone principale, acquisendo il controllo della sfida dal secondo set in poi. Per il sanremese è il terzo 1000 della stagione in cui riesce ad entrare nel tabellone principale, dopo Roma ed Indian Wells.

I primi due giochi, lunghi e con chance di break da una parte e dall’altra, dimostrano che la partita potrà essere aperta a qualsiasi risultato. Il primo a cedere il passo è il ligure, assai falloso in questa frazione (quattro doppi falli), che perde il servizio a zero nel quarto game. Subito dopo rischia di vedere il margine ampliarsi, ma si salva dopo un gioco da ventidue scambi e tre palle break concesse. Non basta per salvare il primo set, che si conclude in favore del giapponese.

Mager però rientra in campo con gli occhi della tigre, aumentando la sua efficacia sia al servizio (nessun doppio fallo) che in risposta. In questo modo, Nishioka non fa punto nemmeno con le mani: super parziale di sedici punti a quattro e l’azzurro va avanti 5-0 in men che non si dica, chiudendo il secondo set in meno di mezz’ora.

Il match è praticamente svoltato in favore dell’azzurro, che appare sempre più padrone del campo. Mager mette subito i puntini sulle i nel primo gioco della terza frazione, sfruttando immediatamente la chance di break a lui concessa, riuscendo poi ad ampliare il margine nel braccio di ferro del quinto gioco, concretizzando le tre palle del 4-1 e servizio in favore. Oramai Nishioka non nutre nessuna speranza di rimontare e l’azzurro chiude senza patemi la sua partita.

Praticamente dominata con il servizio dal secondo set in poi: solo undici i punti concessi dopo essere andati sotto per 1-0, meno di quanto fatto nella prima frazione (19 con 3/16 con la seconda). Mager è stato poi bravo a ridurre i doppi falli, rimasti a quattro dopo il set perso, oltre ai 19 punti in risposta.

