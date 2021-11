Gianluca Mager lascia il Centrale del Palais omnisports di Parigi-Bercy a testa altissima. L'azzurro si arrende solo al terzo set contro la testa di serie n° 9 del tabellone, Felix Auger-Aliassime: 6-4 4-6 1-6 il punteggio finale nel match valido per il primo turno. Il canadese incrocia la strada di Dominik Koepfer che ha battuto Murray in una battaglia di oltre tre ore. L'allievo di coach Flavio Cipolla finirà, invece, la sua stagione all'Atp di Stoccolma.

La cronaca del match

Mager era chiamato ad una vera e propria impresa dopo aver centrato la qualificazione al main draw parigino battendo Laaksonen e Nishioka. L'avvio di match è sorprendente: turni di battuta veloci e incisivi dell'azzurro (90% dei punti vinti con la prima di servizio) e qualche errore di troppo per Auger-Aliassime. Alla resa dei conti la maggior sicurezza al servizio fa la differenza nel finale di primo set: break Mager nel nono game e 6-4. Il tennis spumeggiante del sanremese continua a incantare il Centrale anche nel secondo parziale fino allo sciagurato decimo gioco, quando due errori gratuiti, un diritto di poco largo e un doppio fallo regalano il 6-4 ad Auger-Aliassime e allungano il match al terzo. La fatica si fa sentire e le percentuali di Mager al servizio si abbassanno drasticamente. Ne approfitta il canadese che chiude il terzo set 6-1 in mezz'ora e accede al secondo turno, rimanendo anche in corsa per le ATP Finals di Torino (anche se la distanza dall'ottavo posto, occupato da Sinner, è di 595 punti).

