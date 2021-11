A meno di dieci giorni dalle prime ATP Finals "italiane" abbiamo la lista completa degli 8 giocatori che si contenderanno il titolo di "Maestro del 2021": Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Casper Ruud e... Hubert Hurkacz. Il polacco è l'ultimo a staccare il pass per l'evento in programma a Torino dal 14 al 21 novembre al Pala Alpitour. L'ufficialità è arrivata grazie al successo, sofferto, nei quarti di finale del Masters di Parigi-Bercy contro l'australiano James Duckoworth che si è arreso al terzo set dopo più di dure ore di gioco: 6-2 6-7 7-5 il punteggio finale. Ad Hurkacz serviva l'accesso alla semifinale nell'ultimo 1000 dell'anno per impedire matematicamente a Jannik Sinner di insidiare l'ottavo posto la prossima settimana nell'Atp 250 di Stoccolma. L'altoatesino, al momento, è la prima riserva in caso di forfait e nella capitale svedese dovrà difendere il suo status contro l'insidia Cameron Norrie, distante 70 punti. Proprio in questo senso rimangono da valutare anche le condizioni di Stefanos Tsitsipas che si è ritirato al secondo turno mercoledì per un problema al gomito.

La classifica Race aggiornata

Hubert HURKACZ 3315 (qualificato)

Casper RUUD 3275 (qualificato)

Jannik SINNER 3015 (prima riserva)

Cameron NORRIE 2945 (seconda riserva)

Il 2021 di Hurkacz

Un ottavo posto della Race meritato, frutto di risultati sorprendenti in questo 2021: il classe 1997 di Breslavia ha vinto, nell'ordine, l'Atp 250 di Delray Beach, il Masters 1000 di Miami (battendo in finale proprio Sinner), raggiunto la semifinale di Wimbledon (battendo ai quarti Federer per poi arrendersi a Matteo Berrettini), vinto l'Atp 250 di Metz e infine centrato la seconda semifinale 1000 in carriera a Parigi-Bercy (dove attende il vincente di Djokovic-Fritz) con un percorso sofferto. Dopo l'esordio complicato con Tommy Paul (7-5 7-6), negli ottavi e nei quarti si è fatto rimontare prima da Dominik Koepfer e poi da James Duckworth, spuntandola al terzo set grazie alla maggiore qualità dei colpi (sia il tedesco che l'australiano sono fuori dalla top50) e al servizio.

Hubert Hurkacz e Jannik Sinner a Miami 2021 Credit Foto Getty Images

La cronaca del match

6-2 e si appresta a chiudere velocemente la pratica. Il secondo parziale, invece, è molto più equilibrato: complice la posta in palio, Hurkacz perde lucidità e si limita a tirare la palla dall'altra parte della rete, senza peso nè profondità. Nel sesto game arriva lo strappo: l'australiano prende coraggio e conquista tre palle break con un bel rovescio lungolinea, concretizzando la terza con un errore sciagurato di diritto dell'avversario. Il vantaggio dura pochissimo. Nel game successivo contro-break immediato Hurkacz. Il set si trascina al tie-break dove Duckworth tira fuori il suo miglior tennis, salendo prima 3-0 e poi 6-3. Il primo set point scappa dopo il miglior scambio del match e punto da applausi in difesa di Hurkacz che, però, poco può fare sul secondo: un bel passante di rovescio consegna l'1-1 al '92 di Sidney che vince il tie-break 7-4. A differenza del match contro Koepfer , Hurkacz parte subito forte e nel sesto e ottavo gioco trova due break consecutivi, approfittando di addirittura 15 errori gratuiti di Duckworth, molto teso al suo primo quarto di finale a livello 1000 in carriera. Dopo mezz'ora il polacco chiudee si appresta a chiudere velocemente la pratica. Il secondo parziale, invece, è molto più equilibrato: complice la posta in palio, Hurkacz perde lucidità e si limita a tirare la palla dall'altra parte della rete, senza peso nè profondità. Nel sesto game arriva lo strappo: l'australiano prende coraggio e conquista tre palle break con un bel rovescio lungolinea, concretizzando la terza con un errore sciagurato di diritto dell'avversario. Il vantaggio dura pochissimo. Nel game successivo contro-break immediato Hurkacz. Il set si trascina al tie-break dove Duckworth tira fuori il suo miglior tennis, salendo prima 3-0 e poi 6-3. Il primo set point scappa dopo il miglior scambio del match e punto da applausi in difesa di Hurkacz che, però, poco può fare sul secondo: un bel passante di rovescio consegna l'1-1 al '92 di Sidney che vince il tie-break

Nel terzo i servizi tornano a dominare (solo Duckworth rischia in apertura salvando una palla break). Sul 5-5 Hurkacz si fa rimontare da 40-0 per poi rifugiarsi nella prima e salire 6-5. La chance sprecata costa cara all’australiano che nel game succcessivo deve salvare due match point. Sul primo si concede una straordinaria volée di rovescio in diagonale, mentre il secondo viene cancellato da un servizio vincente. Sulla parità però il rovescio in slice di Duckworth (arma a doppio taglio per tutta la partita) si spegne a rete e Hurkacz può chiudere in lob alzando le braccia al cielo: 7-5.

In chiusura ci sentiamo di sottolineare ancora una volta la fantastica stagione di Jannik Sinner la cui corsa a Torino, dopo la sconfitta contro Alcaraz al secondo turno, era ormai appesa ad un filo. Il solo fatto di lottare per un posto alle Atp Finals a 20 anni è sintomo della classe infinita del ragazzo di San Candido che in futuro continuerà a regalarci emozioni. Ne siamo sicuri.

