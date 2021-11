Jannik Sinner alle Atp Finals dipende dal risultato di due partite: Ruud-Giron (ottavo di finale) e Hurkacz-Duckworth (quarto). Per rimanere in corsa per Torino e tornare padrone del suo destino all'Atp 250 di Stoccolma, l'altoatesino deve tifare affinchè almeno uno dei due (Ruud o Hurkacz) perda. All'indomani del k.o. con Carlos Alcaraz , la qualificazione dialle Atp Finals dipende dal risultato di due partite:(ottavo di finale) e(quarto). Per rimanere in corsa per Torino e tornare padrone del suo destino all'Atp 250 di Stoccolma, l'altoatesino deve tifare affinchè almeno uno dei due (Ruud o Hurkacz) perda.

In attesa di Ruud-Giron (ultimo match di giornata sul campo 1), Hubert Hurkacz ha fatto il suo dovere (pur con fatica, rimontando al terzo set) contro il lucky loser tedesco Dominik Koepfer: 4-6 7-5 6-2 il punteggio finale. Il polacco si giocherà domani il suo match point contro il n° 55 del mondo James Duckworth (che ha dominato il derby australiano con Popyrin). Chi, invece, è praticamente già fuori dai giochi è Cameron Norrie, sconfitto 6-3 7-6 dal n° 1 americano Taylor Fritz. Al momento Sinner rimane prima riserva del super evento del Pala Alpitour in programma dal 14 al 21 novembre.

Ad

La Race aggiornata

ATP, Parigi Sinner: "Alcaraz uno di quelli speciali. Da domani ci si allena…" 15 ORE FA

7° Ruud 3185

8° Hurkacz 3135

9° Sinner 3015

10° Norrie 2945

Djokovic ai quarti senza giocare

Dopo la vittoria all'esordio contro Fucsovics, Novak Djokovic avanza ai quarti di finale del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy 2021 senza giocare. Il suo avversario, il francese Gael Monfils, si è infatti ritirato per un problema muscolare e dunque non sfiderà il numero uno al mondo che potrà riposare in vista della sfida contro Fritz. Per Monfils si tratta del 27° forfait in carriera, il quinto nelle sei edizioni del torneo parigino. avanza ai quarti di finale del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy 2021 senza giocare. Il suo avversario, il francese, si è infatti ritirato per un problema muscolare e dunque non sfiderà il numero uno al mondo che potrà riposare in vista della sfida contro Fritz. Per Monfils si tratta del 27° forfait in carriera, il quinto nelle sei edizioni del torneo parigino.

Le parole di Monfils

"Sono dispiaciuto di non giocare contro Novak oggi. Adoro giocare contro i migliori. Mi ha battuto 17 volte, ma non vedo l'ora di affrontarlo di nuovo e batterlo se riuscirò. Oggi a Parigi sarebbe stato fantastico. Sento di potermi riprendere in dieci giorni. Ho solo bisogno di riposo".

Djokovic: "Australian Open? Deciderò quando ci saranno ufficialità"

ATP, Parigi Medvedev e Zverev ok, Schwartzman mette nei guai Sinner 16 ORE FA