Novak Djokovic e Daniil Medvedev, per il primo incrocio tra i due dopo Numero 1 del mondo contro numero 2 del mondo. Quanto di meglio di possa avere a livello tennistico in questo momento. La finale del Masters 1000 di Parigi Bercy pone di nuovo uno contro l’altro, per il primo incrocio tra i due dopo la storica finale dello scorso settembre allo US Open , quando il tennista serbo andò a una sola partita dal completare il grande slam.

Medvedev spezza il sogno di Nole: il meglio della finale in 3'

Ad

Una partita entrata nella storia anche per il finale, per la clamorosa vittoria di Medvedev in 3 set e per le lacrime di Djokovic durante la cerimonia ma non solo. Un match che in qualche modo resterà sempre nella storia del tennis. E che a Parigi Bercy si ripropone, seppur con meno in palio. Grazie alla vittoria su Hurkacz in semifinale Djokovic si è infatti garantito la chiusura dell’anno da N°1 della classifica ATP per la 7a volta in carriera: un record assoluto.

ATP, Parigi Medvedev annienta Zverev: sarà finale con Djokovic 2 ORE FA

Il pubblico lo acclama, Djokovic non riesce a trattenere le lacrime

Quando e dove vedere Djokovic-Medvedev

La sfida tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev è in programma domenica 7 novembre alle ore 15:00. Il torneo è trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in diretta streaming su Sky Go e Now.

Precedenti

Djokovic conduce per 5-4 negli scontri diretti. Questa partita è valsa due finali slam in questo 2021: in Australia ha vinto Djokovic, allo US Open come noto ha vinto Medvedev interrompendo il sogno di Nole di Grande Slam. Quasi sempre giocata sul cemento (solo in 2 occasioni si sono incontrati fuori dal veloce), c'è tutto sommato equilibrio anche li: 4 vittorie Djokovic e 3 vittorie di Medvedev.

Djokovic, 18° Slam: tutto il meglio della finale in 3 minuti

Informazioni utili

I due tennisti arrivano rispettando il pronostico della vigilia, ovvero n°1 contro n°2. Djokovic ha fin qui battuto Fucsovics, poi Monfils (che si è ritirato prima di scendere in campo), dopodiché Fritz e Hurkacz in semifinale. Medvedev dopo il bye al primo turno ha scontitto Ivashka, Korda, Gaston e Zverev. Per entrambi cammini non banali.

La risposta di Djokovic è in rete, parte la festa di Medvedev

ATP, Parigi Djokovic batte Hurkacz: finale e 1° posto in classifica blindato 4 ORE FA