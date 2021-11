Jannik Sinner. Al torneo di Vienna, l'altoatesino è riuscito a sorpassare Hurkacz nella race, agganciando l'ottava posizione. La corsa alle ATP Finals di Torino è più nel vivo che mai, con due posti ancora da assegnare. Dopo la qualificazione matematica di Matteo Berrettini , l'Italia sogna di portare un secondo rappresentante al torneo di fine anno:. Al torneo di Vienna, l'altoatesino è riuscito a sorpassare Hurkacz nella race, agganciando l'ottava posizione. L'eliminazione in semifinale per mano di Tiafoe tuttavia, brucia ancora. Ecco che l'appuntamento sul cemento parigino diventa un'occasione imperdibile per consolidare la propria candidatura alle Finals di Torino prima della tappa finale di Stoccolma. Al secondo turno di Parigi-Bercy il talentino di Sesto Pusteria dovrà vedersela con un altro baby-fenomeno, Carlos Alcaraz. Nel match d'esordio, lo spagnolo ha fatto fuori Herbert in tre set.

Sinner: "Puntiamo a un gran finale di stagione"

Quando e dove vedere Sinner-Alcaraz

La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma mercoledì 3 novembre; a breve conosceremo programma e orari della gironata. Il torneo è trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis ed in diretta streaming su Sky Go e Now.

Precedenti

Non esistono precedenti tra i due a livello ATP. L'azzurro e lo spagnolo tuttavia, si sono incrociati nel 2019 a livello challenger: ad Alicante si impose Alcaraz con il punteggio 6-2 3-6 6-3. Da quel primo assaggio però, entrambi i tennisti sono cresciuti esponenzialmente. Sinner vorrà far pesare la sua posizione nel ranking.

Informazioni utili

I due tennisti stanno attraversando un periodo esaltante: Sinner ha centrato il successo ad Anversa e la semifinale a Vienna, e ha sfruttato il turno di riposo per recuperare energie. L'obiettivo principale è l'ingresso alle Atp Finals di Torino. Alcaraz invece sta concludendo un 2021 da favola, che lo ha portato alla 35esima posizione del ranking ATP (career best) a soli 18 anni. Al primo turno di Parigi-Bercy, ha eliminato il padrone di casa Herbert 6-7 7-6 7-5.

Sinner fulmina Zverev con la risposta di rovescio

