Non è ancora detta l’ultima parola, ma di certo sappiamo che Jannik Sinner non è più padrone del proprio destino per un posto alle ATP Finals di Torino. La sconfitta contro Carlos Alcaraz a Parigi Bercy ha complicato e non poco i piani di qualificazione al Masters di fine anno tra i migliori 8 del mondo. La Race 2021 infatti è tiratissima, e la vittoria in particolare di Hubert Hurcacz, già agli ottavi di finale del Masters 1000 parigino, è già costata a Sinner il sorpasso in classifica all’ultimo posto buono per la qualificazione.

RACE to Turin

Ad

7. Ruud 3185

8. Hurkacz 3045

9. Sinner 3015

10. Norrie 2910

ATP, Parigi Sinner si ferma subito, è super Alcaraz: ATP Finals a forte rischio 3 ORE FA

Sinner rimane in corsa per le ATP Finals se...

Ciò significa che questa settimana Sinner non potrà più fare punti, ma al massimo affidarsi alla prossima, dove è iscritto all’ultimo torneo stagionale: l’ATP 250 di Stoccolma. Quella svedese potrebbe essere l’ultima chance buona per Sinner per qualificarsi a Torino, ma fondamentale resta questa settimana, specie con Norrie, Hurkacz e Ruud ancora in corsa. Sinner per continuare a sperare ha bisogno che NON si verifichino almeno 2 di questi 3 eventi.

-Ruud raggiunga i quarti di finale (sfiderà Giron o Schwartzman agli ottavi)

-Hurkacz raggiunga la semifinale (sfiderà Koepfer agli ottavi, poi Popyrin-Duckworth)

-Norrie raggiunga la finale

Solo così, Sinner, potrebbe ancora sperare di recuperare a Stoccolma. La strada è complicatissima, ma la matematica non ha ancora dato il responso definitivo.

Berrettini e Sinner in Top 10: i numeri di un evento storico per l'Italia

ATP, Vienna Sinner duro con Tiafoe: "Mi ha tirato 3 volte addosso, non si fa" 30/10/2021 A 18:29