Andy Murray archivia dopo tre ore di battaglia uno dei verdetti più amari della sua stagione. Al Masters 1000 Parigi-Bercy, lo scozzese esce di scena al primo turno per mano di Dominik Koepfer. Cinque anni e due operazioni all'anca dopo il titolo parigino, il britannico capitola improvvisamente 4-6 7-5 6(9)-7, tra lo stupore generale. Il tedesco, fino a poche ore prima del match, non faceva nemmeno parte della contesa, ma l'improvviso forfait di Jenson Brooksby ha costretto gli organizzatori al ripescaggio d'emergenza.

Koepfer ha disputato una partita rigorosa, quanto è bastato per mandare in cortocircuito il gioco macchinoso e superficiale del britannico. Murray si rende protagonista di uno dei più sconcertanti avvii di gara della sua seconda vita agonistica: 13 errori non forzati e 4 doppi falli condannano Murray a concedere il primo set, che termina 6-4 in favore di Koepfer. Lo scozzese però comincia a lanciare segnali di vita sul finale del parziale, anticipando la ribalta del secondo set.

E' proprio nel secondo atto della gara che Murray salva un match dato da tutti per perso: anche in questo caso lo scozzese si approccia male al parziale, trovandosi con le spalle al muro alla stretta finale. Sul 5-3 in favore del tedesco, Murray risorge rubando il break ai vantaggi. Ecco che il britannico ingrana la marcia decisiva sul 6-5, rubando servizio e match dalle mani di Koepfer.

Il ruggito del britannico si esaurisce però al tiebreak del terzo set: in affanno, Murray getta al vento un matchpoint e apre la strada al tenace Koepfer, che ribalta il parziale finale sul 10-9. L'inaspettata uscita di scena del britannico favorisce certamente Auger-Aliassime: il canadese, ancora in corsa per le Atp Finals di Torino, avrebbe potuto incrociare Murray al secondo turno. Un ostacolo in meno per lui, che tuttavia prima di fare calcoli è deve superare lo scoglio Mager al primo turno.

