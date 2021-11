Sascha Zverev continua la scalata verso la cima del tabellone parigino: basta una prova ad intermittenza per prevalere su un combattivo Grigor Dimitrov 7-6 6-7 6-3. Il campione olimpico risolve il nodo bulgaro in 2 ore e 35 minuti, attingendo sporadicamente dal suo ricco bagaglio tecnico. Sascha sopravvive a un match che, ad un certo punto, nessuno sembrava voler vincere: il campione olimpico si divora due matchpoint al secondo set, mentre Dimitrov non approfitta di ben sette palle break nel terzo. Ai quarti di finale, Zverev affronterà il vincente del duello tra Casper Ruud e Marcos Giron. Nonostante la sudata uscita di stasera abbia incrinato qualche certezza, Zverev sta attraversando un periodo d’oro: dopo i successi stagionali di Madrid, Messico, Cincinnati e Tokyo, la sua racchetta è da considerarsi una delle più incandescenti del circuito.

La cronaca

L’equilibrio regna sovrano per tutto il primo set: Dimitrov sfoggia grande creatività nelle variazioni e inchioda più volte il tedesco con delle fiammate lungolinea impossibili da disinnescare. Nei turni a servizio tuttavia, Sascha rasenta la perfezione e trova il break al settimo game, inaugurando una striscia positiva di 12 punti a 2 in suo favore. All’alba del nono gioco, il tedesco ha concesso solamente una manciata di punti nei turni a servizio, viaggiando sulla linea del 80% di prime tenute in campo. Ma al decimo game, il servizio del tedesco si inceppa: Dimitrov ne approfitta pareggiando i conti alla seconda palla break, salvo poi arrendersi al tiebreak. Lì, il tedesco trova il minibreak sul 2-2 e prende il largo con un ace in seconda battuta. Il tiebreak si chiude sul 7-4 in suo favore.

Il bulgaro continua a testa bassa per tutto il secondo parziale: si apre bene il campo, pizzica Sascha con un paio di ace e trova una velenosa profondità a servizio. Dimitrov riesce a salvare due matchpoint e a infilare 9 punti consecutivi a cavallo di dodicesimo game e tiebreak, pareggiando i conti e scuotendo per la prima volta le fondamenta del gioco dell’avversario.

Al terzo atto della gara infatti, Zverev si trova subito spalle al muro, ma a tremare maggiormente è la mano del bulgaro: due backspin e un lungolinea mal dosati vanificano tre palle break al secondo game. Lo stesso scenario si replica al sesto game, con Dimitrov avanti 40-0 ma incapace di reggere il servizio atomico del tedesco. Zverev pare sempre più un castello di cristallo destinato a crollare, ma il tennis è lo sport del Diavolo: Zverev innesca la controffensiva e centra il secondo break della sua gara al settimo gioco, sigillando la gara sul 7-6 6-7 6-3.

Il tedesco aggiorna lo storico degli scontri tra i due sul 3-1: prima di questo match, i due si erano scontrati per l’ultima volta nel 2016, agli Internazionali d’Italia (finì 6-1 6-4 in favore di Sascha). L’unico successo del bulgaro risale addirittura al 2014, a Basilea, quando Zverev aveva solo 17 anni.

