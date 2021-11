Novak Djokovic tornerà in campo al Masters 1000 di Parigi Bercy a quasi 2 mesi di distanza dall’ultima partita giornata, ovvero la finale dello US Open contro Daniil Medvedev che ha visto sfumare sul più bello, per lui, il Grande Slam

Il serbo però in questo finale di stagione gioca per un altro piccolo record, ovvero chiudere l’anno da n°1 del mondo della classifica ATP per la settima volta: un record assoluto.

Andiamo allora ad analizzare gli scenari possibili affinché questo traguardo sia già ufficiale al termine di questo torneo, l’ultimo 1000 della stagione.

Djokovic finirà il 2021 al numero 1 del mondo se:

-Vince il titolo a Parigi Bercy (indipendentemente da cosa fa Medvedev)

-Fa finale a Parigi Bercy e Medvedev non vince il torneo

-Fa semifinale a Parigi Bercy e Medvedev non raggiunge la finale

-Fa quarti di finale a Parigi Bercy e Medvedev non raggiunge la semifinale

-Fa ottavi di finale a Parigi Bercy e Medvedev non raggiunge la semifinale

-Medvedev non raggiunge almeno i quarti di finale (indipendentemente dal risultato di Djokovic)

Questo lo scenario dunque per Djokovic, davvero vicinissimo a questo traguardo. Ricordiamo che la classifica viene calcolata sui soli risultati del 2021, ovvero la pura ‘Race to Turin’; e che comprenderà anche i punti conquistati alle ATP Finals, che possono essere appunto al massimo 1500 per il vincitore. Tutte le combinazioni però sono quelle sopra indicate: Djokovic potrebbe insomma arrivare a Torino già certo di concludere l’anno da n°1 del mondo per la settima volta in carriera.

