Una devastante prova di solidità. Daniil Medvedev centra per il secondo anno consecutivo la finale del Masters 1000 di Parigi Bercy e lo fa al termine di una semifinale, contro Alexander Zverev, davvero impressionante. Il russo si è imposto sul tedesco col punteggio di 6-2 6-2; ma a impressionare – oltre al punteggio – è stato l’andamento della partita. In un primo parziale molto più lottato di quanto non dica il punteggio, Medvedev ha fatto vedere dove stia la differenza tra lui e Zverev vincendo ogni singolo ‘punto pesante’. Il russo infatti ha gestito meglio le palle break da difendere e ha conquistato quelle a proprio favore, lasciando a Zverev un 6-2 non semplice da digerire. Specie per il momento in cui il tedesco arrivava a questa partita.

Reduce da una corsa di 27-2 dalle Olimpiadi a oggi, Zverev si approcciava a questa partita sì in grande fiducia, ma ancora con qualcosa da dimostrare. Un qualcosa che l’aveva visto vincere sul cemento un totale di 49 partite (e solo 3 sconfitte) dall’ottobre 2020 contro avversari che non fossero Djokovic o Medvedev; ma che lo vedeva a 1-7 in questo identico arco temporale e stessa superficie con gli avversari appena citati. Ecco, l’aggiornamento dice 1-8, con la quarta sconfitta consecutiva contro il quasi coetaneo russo, evidentemente da qualche tempo in grado di entrargli sotto pelle.

Ad

Almeno così è stata la sensazione del secondo set, dove a uno Zverev comunque battagliero del primo si è sostituito uno Zverev troppo frettoloso, nervoso e dunque di ancora più semplice gestione. Al momento di strappare il secondo break, il conteggio dei non forzati diceva 34 Zverev 7 Medvedev: troppo, per poter pensare di avere di nuovo una partita.

ATP, Parigi Medvedev doma Gaston (e il pubblico) a Bercy: è semi con Zverev 21 ORE FA

Il russo ha centrato così la finale con Djokovic; per un remake dell’ultimo atto allo scorso US Open che sarà di sicuro interesse.

Medvedev spezza il sogno di Nole: il meglio della finale in 3'

ATP, Parigi Medvedev e Zverev ok, Schwartzman mette nei guai Sinner 03/11/2021 A 23:13