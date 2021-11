Jannik Sinner si arrende per 7-6 7-5 a una super prova della giovane promessa Alcaraz. Un ko pesante per Sinner, superato così nella Race da Hurkacz e non più padrone del proprio destino in ottica ATP Finals: dovrà infatti sperare nelle uscite più rapide possibili del polacco e di Ruud; e poi provare a vincere il torneo di Stoccolma, ultima tappa prima di Torino.

