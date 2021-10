Non si allarga la truppa italiana impegnata da lunedì all’ultimo Masters 1000 stagionale, quello di Parigi Bercy. Lorenzo Musetti e Andreas Seppi si fermano infatti all’ultimo ostacolo delle qualificazioni, bloccati da due match completamente differenti per svolgimento e occasioni.

Il rammarico più grande è quello di Lorenzo Musetti. Il carrarino cede il passo contro il tennista di casa Hugo Gaston, talentuoso giocatore protagonista un anno fa di questo periodo nell’anomala edizione autunnale del Roland Garros 2020. Rammarico per Musetti, che era avanti un set e un break. Gaston però è riuscito ad entrare in battaglia, piazzando poi la rimonta decisiva per il 3-6 6-3 6-4 che gli è valso il main draw. Musetti termina così una seconda metà del 2021 dai risultati piuttosto amari. Buone indicazioni erano arrivate a Vienna con i match su Mager e con Sinner. Sarà adesso protagonista per le Next Gen Finals di Milano, ultimo suo appuntamento stagionale.

Brutta prestazione invece per Andreas Seppi. L’altoatesino non dà seguito alla bella vittoria di ieri contro lo spagnolo Pedro Martinez e perde malamente contro Mikael Ymer. Tutto troppo facile per il tennista svedese, che s’impone con un perentorio 6-2 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Seppi scivola così alla posizione n°98 della classifica ATP aggiornata in tempo reale; numero delicatissimo in vista della qualificazione diretta al prossimo Australian Open. Ricordiamo infatti che Seppi ha una striscia aperta di 65 presenze consecutive nei tornei dello slam raggiunta all’ultimo US Open, dove ha eguagliato Roger Federer. Una presenza a Melbourne unita a una al prossimo Roland Garros gli consentirebbe di diventare il secondo giocatore di sempre in questa speciale classifica, eguagliando Fernando Verdasco; dovesse poi arrivare anche a Wimbledon supererebbe lo spagnolo. Irraggiungibile, al momento, resta Feliciano Lopez, a quota 78 presenze consecutive negli slam e in striscia ancora aperta. L’altoatesino sarà comunque ancora protagonista in questo finale di stagione: nelle prossime settimane è iscritto al Challenger di Ortisei e quello di Champaign, entrambi in grado di dare 80 punti ATP al vincitore.

Presenze consecutive nei tornei slam

78 Feliciano Lopez (in corso)

67 Verdasco

65 Federer

65 Seppi (in corso)

