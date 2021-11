Daniil Medvedev in quel di Parigi Bercy. Il tennista russo ha superato in 2 set la resistenza del bielorusso Ivashka. Partita strana in avvio, con Medvedev capace di scappare rapidamente sul 5-1, ma con il successivo blackout e il rientro di Ivashka fino al 5-5; poi il bielorusso perde il servizio a zero e da lì Medvedev naviga in controllo. E’ 7-5 6-4 il punteggio finale, con Medvdev che ai quarti di finale troverà Sebastian Korda, vincitore in 2 set del match sul fresco campione di San Pietroburgo Marin Cilic. Per Medvedev la prossima sarà una partita importante: se vuol provare a insidiare a Djokovic la posizione di n°1 della classifica ATP a fine anno – missione comunque difficilissima – E’ buono l’esordio del campione in caricain quel di Parigi Bercy. Il tennista russo ha superato in 2 set la resistenza del bielorusso Ivashka. Partita strana in avvio, con Medvedev capace di scappare rapidamente sul 5-1, ma con il successivo blackout e il rientro di Ivashka fino al 5-5; poi il bielorusso perde il servizio a zero e da lì Medvedev naviga in controllo. E’ 7-5 6-4 il punteggio finale, con Medvdev che ai quarti di finale troverà Sebastian Korda, vincitore in 2 set del match sul fresco campione di San Pietroburgo Marin Cilic.: se vuol provare a insidiare a Djokovic la posizione di n°1 della classifica ATP a fine anno – missione comunque difficilissima – deve arrivare almeno ai quarti di finale . Poi dipenderà anche, da quel punto in poi, da cosa fare Djokovic.

Chi sta benissimo ed è forse il favorito n°1 è Sascha Zverev. Il tedesco, fresco campione a Vienna, sa solo vincere. Dal torneo olimpico in poi Zverev può vantare un invidiabile 26-2 di parziale vinte/perse, compreso il successo odierno su Dusan Lajovic (6-3 7-6), che ha comunque provato a dar fastidio a Zverev, sopratutto nel secondo set. Il tedesco agli ottavi trova Dimitrov.

Ad

quello tra Schwartzman e Giron. Da qui sarebbe infatti uscito l’avversario di Ruud agli ottavi. Una vittoria del norvegese di fatto taglierebbe fuori uno dei due posti ancora disponibili per Torino, A vincere è stato Marcos Giron, con Schwartzman che si è arreso in 2 tie-break, 7-6 7-6. Ruud dunque è il grande favorito e a una sola vittoria dal levarsi di mezzo almeno Sinner, trasformandola almeno per lui da una corsa a quattro a una corsa a tre. Tra i match che più interessavano i colori italiani in ottica ATP Finals c’era. Da qui sarebbe infatti uscito l’avversario di Ruud agli ottavi. Una vittoria del norvegese di fatto taglierebbe fuori uno dei due posti ancora disponibili per Torino, rendendo Ruud irraggiungibile per Sinner a prescindere dal risultato di Stoccolma settimana prossima . Bene... Non si mette al meglio per Jannik ( sconfitto in precedenza da Alcaraz )., con Schwartzman che si è arreso in 2 tie-break, 7-6 7-6. Ruud dunque è il grande favorito e a una sola vittoria dal levarsi di mezzo almeno Sinner, trasformandola almeno per lui da una corsa a quattro a una corsa a tre.

ATP, Indian Wells Medvedev crolla, passa Dimitrov! Ok Tsitsipas e Zverev 14/10/2021 A 05:31

Norrie e Hukacz invece, gli altri due avversari di Ruud, restano ancora ben ancorati alla battaglia grazie alle vittorie sugli americani Opelka e Paul

Da segnalare nel corso della giornata infine il ritiro di Stefanos Tsitsipas. Il greco, con un problema al gomito, ha dichiarato di preferire “non rischiare” e “dedicarsi a un po’ di riposo prima di Torino”. Era sotto 2-4 nel primo set con Popyrin e ha optato, appunto, per il ritiro. Sorride in questo caso Hurkcaz, che nell’eventuale quarto di finale si troverà davanti uno tra lui e l’altro australiano Duckworth.

Il quadro completo degli ottavi

PARTE ALTA

Djokovic-Monfils

Norrie-Fritz

Popyrin-Duckworth

Hurkacz-Koepfer

PARTE BASSA

Ruud-Giron

Dimitrov-Zverev

Alcaraz-Gaston

Korda-Medvedev

Berrettini e Sinner in Top 10: i numeri di un evento storico per l'Italia

Indian Wells Medvedev liquida McDonald in due set, avanti anche Rublev 10/10/2021 A 06:46