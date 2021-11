Cameron Norrie. Al di là di Fabio Fognini, sconfitto all’esordio , e di Lorenzo Musetti, impegnato in serata, la prima giornata del Masters 1000 di Parigi Bercy, per quanto riguardava gli “interessi italiani”, era soprattutto sul match di

Il britannico, vincitore dell’ultimo 1000 a Indian Wells, era atteso all’esordio al 1° turno contro l’argentino Federico Delbonis. Con Ruud e Sinner già al secondo turno grazie al bye, Norrie era chiamato a vincere per rosicchiare qualche punticino nella Race. Il britannico non ha tradito le attese, dominando nettamente il mancino di Delbonis. Un 6-2 6-1 senza appelli che regala a Norrie il pass per il turno successivo contro uno tra Krajinovic od Opelka.

Ad

Questa vittoria vale a Norrie 45 punti ATP, che gli permettono di tornare a -55 da Hurkcaz e a -105 punti da Sinner, al momento ultimo dei qualificati alle ATP Finals. A Norrie, per sorpassare Sinner, non basterebbe vincere la prossima partita. Il britannico dovrebbe infatti arrivare ai quarti - che potrebbe giocare con Djokovic. Il tutto ammesso che Sinner sia subito sconfitto all’esordio contro Herbert o Alcaraz.

Live ATP Race 2021 aggiornata a lunedì 1 novembre

7. Ruud 3105

8. Sinner 3015

9. Hurkacz 2965

10. Norrie 2910

