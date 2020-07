Patrick Mouratoglou lancia il torneo UTS2, questa volta in campo anche le donne

Credit Foto From Official Website

Patrick Mouratoglou non lascia, anzi raddoppia. Dopo la prima serie dell’Ultimate Tennis Showdown con la vittoria di Matteo Berrettini su Stefanos Tsitsipas, il celebre coach, lancia il secondo appuntamento, ovvero l’UTS2. La manifestazione sarà di scena sempre nella sua Academy a Sophia-Antipolis in Costa Azzurra, e si disputerà nei weekend del 25-26 luglio e 1-2 agosto. La grande novità di questo secondo capitolo sarà la presenza anche del torneo femminile.

“Come promotore del tennis femminile, era una priorità per me includere le donne nell’UTS il più presto possibile – spiegato Patrick Mouratoglou per mezzo di un comunicato stampa – considerando le limitazioni e i vincoli logistici che abbiamo dovuto affrontare nell’organizzare UTS1 non è stato possibile includere il tennis femminile fin dall’inizio. Ma sarebbe stato impensabile proseguire con UTS2 senza le ragazze. Sono impaziente di vedere come il tennis femminile si evolverà nel formato UTS”.

I protagonisti dell'UTS2

Andiamo a scoprire come si comporranno i roster dei due tornei. Sul fronte maschile vedremo Grigor Dimitrov (19) e Fernando Verdasco (52), che si uniranno ad altri sei partecipanti del primo torneo ovvero Benoit Paire (22), Richard Gasquet (50), Feliciano Lopez (56), Corentin Moutet (75), Alexei Popyrin (103) e Dustin Brown (239). Questi otto protagonisti saranno suddivisi in due gruppi nei quali i vincitori si qualificheranno per la Final Four del 2 agosto alla quale daranno vita insieme ad altri due Top 20 che saranno comunicati successivamente.

In campo anche le donne

Il torneo femminile vedrà la russa Anastasia Pavlyuchenkova (30), la francese Alizé Cornet (59), la tunisina Ons Jabeur (39) e la giovanissima tredicenne ceca Brenda Fruhvirtova. Come si comporrà il percorso? Le vincitrici delle due semifinali del primo agosto si incontreranno nella finale domenica 2 agosto.

