Attimi di paura durante il Challenger di Montechiarugolo, in provincia di Parma, dove si è temuto il peggio per Salvatore Caruso. Durante il match del primo turno contro Alessandro Giannessi, sul punteggio di 6-3 3-1 per il 32enne ligure, Caruso si è accasciato improvvisamente al suolo. Il giudice di sedia ha interrotto immediatamente l'incontro e il tennista ha ricevuto subito i primi soccorsi. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l'atleta siciliano ha accusato un attacco di panico durante il quinto game del secondo set, presumibilmente dovuto al caldo.

Nulla di grave, fortunatamente, se non per il grosso spavento. Dopo diversi minuti l'attuale numero 205 del ranking ATP è riuscito a riprendersi dalla tachicardia, ma per motivi precauzionali ha dovuto abbandonare il match. Sollievo del pubblico nel vederlo uscire dal terreno di gioco sulle sue gambe.

Purtroppo queste scene, seppur accadano raramente, non sono nuove sui campi di tennis. Poche settimane prima durante il Roland Garros anche l'ex numero 1 Simona Halep si è dovuta fermare per qualche istante per aver accusato un malessere nel pieno dell'incontro.

