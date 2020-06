Piatti: “Roma? Se ci saranno gli US Open si farà a settembre. Vorrei far allenare Sinner con Nadal"

Dal nostro partner OAsport.it

Il mondo del tennis è fermo e rimarrà tale fino al prossimo 31 luglio. Intorno alla metà di giugno ATP e WTA dovrebbero dar segnale di vita circa una decisione sul ripresa. La difficoltà maggiore non è tanto nell’atto agonistico in sé, tenuto conto che nel tennis le distanze di sicurezza ci sono e giocando a porte chiuse i rischi sono minimi, ma negli spostamenti e nei viaggi, relativamente alle quarantene e a tutti i controlli del caso. In questo senso l’andamento della curva epidemiologica sarà il termometro della situazione.

Interessati alla vicende tennistiche, ovviamente, sono gli organizzatori degli Internazionali d’Italia. Il torneo a Roma è attualmente sospeso, ma non cancellato. L’intenzione del presidente della Federtennis Angelo Binaghi, come detto a più riprese, è quella di andare in scena nel periodo settembre-ottobre. Allo stato attuale delle cose, però, l’organizzazione ha sospeso la vendita dei biglietti più di due mesi fa e comunicazioni sui rimborsi ancora non ci sono. A fornire una chiave di lettura sul momento è stato il tecnico di Jannik Sinner, Riccardo Piatti in un’intervista a Sky Sport 24.

Si dovrebbero giocare Cincinnati e Us Open a New York: sarà una situazione molto strana e inedita. Innanzitutto perché si giocherà senza pubblico e poi perchè per tutti i team varrà la regola che solo una persona può accompagnare il giocatore.

Domani dovrebbe esserci una videoconferenza tra l’ATP e tutti i giocatori, prima di prendere un decisione il 15 giugno. L’idea, quindi, sarebbe quella di giocare a Cincinnati a metà agosto, a seguire lo US Open e quindi, secondo Piatti, ci potrebbero essere delle chance per Roma.

Poi dovrebbe esserci una stagione sulla terra rossa: se si disputerà lo Us Open, da quello che so io, si dovrebbero giocare Roma e Roland Garros senza Madrid. Se non si gioca in America, invece, ci sarà anche Madrid. Il problema è che tutti questi giocatori vengono da un lungo periodo di preparazione e poi hanno tanti impegni in poche settimane. Bisognerà stare molto attenti agli infortuni.

Immancabile la chiosa su Sinner.

Per Jannik va benissimo andare a New York perché è giovane, deve crescere e più partite gioca meglio è. Lui è stramotivato: si è allenato con Tsitsipas, questa settimana gioca con Wawrinka e Goffin. L’idea adesso è di portarlo da Carlos Moya per farlo allenare con Nadal.

