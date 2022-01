In questa nuova edizione di Players' Voice il numero 8 del mondo riflette sul suo memorabile 2021, sulle dure lezioni apprese agli Slam e su cosa significhi rappresentare il suo paese...

Ripensando all'anno scorso, quando ho iniziato la mia stagione in Australia, non avrei mai pensato che sarei stato in grado di vincere cinque tornei. Chiunque vinca è il giocatore migliore della settimana: un qualcosa a cui ambisci sempre, ma non è facile essere quella persona, credetemi! Anzi, è una delle cose più difficile da fare perché si inizia in 64 o 32 e alla fine ne deve rimanere solo uno, solo uno sarà il campione. E a me, l’anno scorso, è successo ben cinque volta di essere quella persona. Ovviamente è una sensazione fantastica, è divertente, ma al tempo stesso è anche un po’ surreale. E’ un qualcosa che ti dà fiducia in te stesso: sai che ogni volta che inizierà una stagione sei stato un giocatore in grado di vincere dei tornei. E questa è una grande motivazione.

Casper Ruud festeggia il titolo a Kitzbuhel 2021: il primo giocatore da Andy Murray nel 2011 a vincere 3 tornei ATP in 3 settimane consecutive Credit Foto Getty Images

Certo, se avessi la possibilità di barattare quei cinque titoli vinti con una vittoria nei tornei del Grande Slam, direi “sì” senza esitare. Gli Slam sono la cosa più importante nel tennis, quello che tutti sognano. Ancora ricordo la mia prima volta in uno slam: Australian Open 2018, passando dalle qualificazioni. Fu un momento molto speciale.

Nonostante tutto però negli Slam, nel 2021, non sono stato in grado di giocare come avrei voluto. Un buon inizio in Australia, con gli ottavi di finale, i primi della mia carriera, ma al di là di quello sono stati un po’ una delusione per me. Al Roland-Garros ho affrontato Alejandro Davidovich Fokina al terzo turno e la partita è finita a suo favore, 7-5 al quinto set. Quella è stata una sconfitta davvero dura da digerire per me perché avevo avuto una grande stagione sulla terra battuta, quindi l'Open di Francia era un obiettivo importante per me. Ma la partita fu troppo pazza, troppe montagne musse: ebbi le mia chance, ma non le sfruttai.

Ho avuto poi una partita simile a Wimbledon, dove ho perso contro Jordan Thompson in un altro quinto set tirato. Ovviamente non vuoi perdere quelle partite, ma allo stesso tempo ti dà la motivazione per gli anni futuri perché quando avrai la possibilità di giocarle di nuovo, ti ricorderai dell'amara sconfitta che hai avuto l'anno prima e penserai “per favore, non lasciare che accada di nuovo quest'anno”.

Penso che sia anche positivo avere dei momenti difficili e delle sconfitte durante la stagione perché significa che forse la prossima volta farai un po' meglio. Spero di trovarmi prima o poi in una posizione in cui possa vincere questi grandi tornei, ma al momento per me questo è ancora un traguardo lontano. Farò di tutto ovviamente per arrivarci e per farmi trovare pronto, lavorerò sodo. Se devo settarmi un obiettivo però è il Roland Garros, sarà il mio appuntamento principale. In particolare nel 2024, quando ci giocheremo due volte: una 'normale' e l’altra come torneo olimpico. Avrò 25 anni e spero di essere al culmine della mia carriera a quel punto.

Questo significherebbe diventare un giocatore migliore anno dopo anno; e spero con il supporto della mia famiglia, che è sempre al mio fianco, di poterlo diventare. Mio padre è il mio allenatore e tutta la mia famiglia è molto coinvolta nel mio tennis. Questo sport, come tutti sappiamo, non è facile, quindi tutto ciò che può accadere fuori dal campo cercano di affrontarlo in modo che io possa concentrarmi davvero solo sul mio tennis. Mio padre mi ha aiutato sin da quando ero bambino e abbiamo un ottimo rapporto come padre e figlio, oltre che come allenatore e giocatore. Penso che sia la ragione principale che c’è dietro i miei successi fin qui: è importante avere qualcuno che ha già avuto esperienza nel Tour e come tennista professionista. Quando stavo costruendo il giocatore che volevo diventare, mi ha fatto capire che ogni singolo allenamento è importante. Devi giocare per molte ore e colpire molte palline da tennis per diventare un buon giocatore e penso che questo mi abbia fatto maturare abbastanza presto.

Casper (sinistra) e Christian (destra) Ruud all'Australian Open: il figlio nel 2021, il papà nel 1999 Credit Foto Eurosport

È divertente, per noi, come famiglia, perché di fatto abbiamo messo la Norvegia sulla mappa del mondo del tennis. Porto la bandiera norvegese con orgoglio e mi piace rappresentare il mio Paese: alla fine quando si gioca anche a livello ATP, c’è sempre la bandierina vicino al tuo nome.

Mi piacerebbe che il tennis diventi uno sport un po' più popolare in Norvegia. Non sto dicendo che dovremmo bruciare gli sci, ma forse alcuni ragazzi giovani e atletici potrebbero anche scegliere una racchetta e portare il loro talento sul campo da tennis. Potrebbero giocare a tennis d’estate e sciare d’inverno, sarebbe bello vedere un po’ più di bambini giocare a tennis. Negli ultimi anni però il tennis è cresciuto: ci sono più canali che trasmettono le mie partite e questo magari potrà aiutare. È sempre bello sapere che le persone a casa mi seguono e spero di poterle rendere orgogliose.

Segui Casper Ruud su Instagram (@casperruud) e Twitter (@CasperRuud98)

