Schiaffo al Volo – Episodio 22. L'apertura del podcast è dedicata all'evento storico: per la prima volta nell'era Open due tennisti italiani sono in Top 10: Sinner 9, Berrettini 7. Ne viene fuori subito l'analisi sulla settimana di Jannik a Vienna e su un 2021 davvero importante per Sinner. Analizzando Vienna inevitabile anche tornare sulle polemiche per il comportamento di Tiafoe nella semifinale con Sinner: Jacopo e Simone concordano su tutta la linea...

Qui sotto il Podcast intero da ascoltare gratuitamente

Minuto 24:00 circa e lo spazio passa anche ad Alcaraz, straordinario nella sua crescita; Berrettini, che ha giocato da vero Top 10; Zverev, che quest'anno ha vinto come pochi; Tsitsipas, che sul rovescio e nei campi veloci è ancora troppo vulnerabile. Un focus complessivo sugli altri protagonisti.

Minuto 36:00 circa e dopo una mezz'ora dedicata anche a Alcaraz, Zverev e Tsitsipas, il punto passa al tennis femminile. L'incredibile corsa di Anett Kontaveit fino alle WTA Finals. Un percorso iniziato solo a fine agosto e capace di farle vincere 26 delle ultime 28 partite. Jacopo sottolinea anche i meriti del suo coach Tursunov, mentre Simone pone l'attenzione sulla difficoltà di un cammino di questo tipo.

Il finale è come sempre per lo Schiaffo della Settimana: Jacopo lo rifila a Schwartzman, Simone invece si fa 'nemici' in Austria cantandone quattro agli organizzatori del torneo di Vienna che hanno cercato di nascondere il passaporto di Sinner.

Qui l’intera puntata di Schiaffo al Volo. Il podcast di Eurosport sul mondo del tennis è disponibile anche su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Per le vostre domande a Jacopo e Simone c’è Twitter: hashtag #SchiaffoalVolo.

Berrettini festeggia la Laver Cup insieme ai compagni del Team Europe

